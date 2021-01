Wennigsen

Die Bauarbeiten an der Hauptstraße werden ab Montag, 4. Januar, an der Kreuzung Hirtenstraße/ Hagemannplatz fortgesetzt, sofern die Witterung es zulässt. Das hat die Verwaltung mitgeteilt.

Dafür wird die Kreuzung bis einschließlich Volksbank (Hausnummer 19) für den Fahrzeugverkehr gesperrt, die vorhandene Sperrung zwischen Argestorfer Straße und der Kreuzung bleibt bestehen.

Fußgänger können den Bereich passieren, und auch die Grundstücke und Geschäfte bleiben für Fußgänger erreichbar, teilt die Verwaltung mit. Die Gemeinde bittet Ortskundige, den Bereich zu umfahren und Parkmöglichkeiten außerhalb des Baustellenbereiches zu nutzen.

So geht es weiter

In den ersten zwei Wochen nach Ende der Baupause sollen Versorgungsunternehmen die Leitungen und Schächte erneuern und teilweise umlegen. Zwei Wochen später wird die Firma Beton- und Monierbau die oberirdischen Straßenbauarbeiten weiterführen – so zumindest die aktuelle Planung.

Zudem werde so geplant, dass Bauabschnitte flexibler gehandhabt werden und verzahnt ineinander übergehen, heißt es vonseiten der Verwaltung. Damit könnten die Leitungsbauer ihre Arbeiten vorantreiben, und der Straßenbau könnte zügig folgen. Falls kein allzu harter Winter einbricht, soll die Baustelle dann im März die Einfahrt zum Edeka-Markt erreichen.

Um das Bauvorhaben zu beschleunigen sei vertraglich auch geregelt, dass an Sonnabenden und Sonntagen gearbeitet werden dürfe – etwa an Engpässen wie der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz. Die Arbeit am Wochenende sei aber die Ausnahme und müsse für jeden Einzelfall genehmigt werden. Ziel ist es, zum Ende des kommenden Jahres baulich in Höhe von Kaufhaus Müller anzukommen.

Von Lisa Malecha