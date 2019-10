Wennigsen

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2020 ist jetzt online für jeden Bürger einsehbar: Die Gemeinde Wennigsen hat die gesamten 541 Seiten im Internet veröffentlicht. Wennigsens Schuldenberg wächst kräftig: Die Gesamtverschuldung könnte im kommenden Jahr die 40-Millionen-Marke überschreiten. Trotzdem will die Gemeinde investieren und 11 Millionen Euro für Schulen, Feuerwehr und den Wasserpark ausgeben.

Nachdem Bürgermeister Christoph Meineke den Haushaltsplanentwurf vor drei Wochen in den Rat eingebracht hat, geht es nun in die Beratungen. Das erste politische Gremium, das sich mit dem dicken Zahlenwerk befasst, ist am Donnerstag, 10. Oktober, der Ortsrat aus der Wennigsen Mark. Die weiteren Ortsräte und auch die Fachausschüsse beraten in den kommenden Wochen. Am 12. Dezember soll der Haushalt vom Rat verabschiedet werden.

50 Jahre Gemeinde Wennigsen

Die Sitzung des Ortsrates der Wennigser Mark wurde zwei Wochen vorverlegt. Beginn ist um 19 Uhr im Corvinus-Zentrum. Gesprochen werden soll in der Sitzung auch über 50 Jahre Gemeinde Wennigsen. Geleitet von Gunnar Supper und Hans-Jörg Albrecht hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, die in zwei öffentlichen Treffen bereits erste Ideen zusammengetragen hat, wie das Jubiläum im kommenden Jahr gefeiert werden kann.

Von Jennifer Krebs