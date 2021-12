Wennigsen

Gefangen in der Schuldenfalle: Wennigsen kommt bei den Gemeindefinanzen aus den roten Zahlen nicht heraus. Im Haushaltsentwurf der Gemeinde für das Jahr 2022, den Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) am Donnerstagabend in den Rat eingebracht hat, klafft eine Finanzierungslücke von derzeit 6,37 Millionen Euro. Kurz- und langfristige Kredite haben in der Summe bereits 2019 die Marke von 40 Millionen Euro überschritten. Nun befassen sich die politischen Gremien in den nächsten Wochen mit dem mehr als 530 Seiten starken Zahlenwerk.

Bürgermeister Klokemann, der zum ersten Mal in seiner noch jungen Amtszeit einen Haushaltsentwurf vorlegte, sprach von einer bedenklichen Verschuldung. Dank der niedrigen Zinssätze für kurz- und langfristige Kredite laufe die Zinsbelastung nicht völlig aus dem Ruder. „Dennoch tragen wir ein hohes Zinsrisiko, weil wir immer neue Kredite aufnehmen müssen“, sagte Klokemann.

In Zukunftsfähigkeit investieren

Trotz der Schuldenlast stehe die Gemeinde in der Pflicht, in ihre Zukunftsfähigkeit zu investieren. Dazu zählten insbesondere der Schul- und Kindergartenbereich als besonderer Schwerpunkt. „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um den Anforderungen gerecht zu werden“, betonte der Bürgermeister im Rat. Das Gremium tagte im Hybridformat – sowohl in Präsenz im Bürgersaal als auch per Livestream für die Mandatsträger und -trägerinnen.

Mehr als 530 Seiten stark: Der Entwurf für den Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wennigsen. Quelle: Frank Hermann

So sieht der Entwurf unter anderem einen Rekordwert bei den Verpflichtungsermächtigungen vor. Allein rund 8,7 Millionen Euro entfallen auf die Sanierung der Grundschule Bredenbeck sowie weitere 1,4 Millionen Euro auf die KGS-Küche und 450.000 Euro auf den neuen Kindergarten in Holtensen.

Im Haushalt 2022 sind bereits Ausgaben von 400.000 Euro für die Lehrküche und 200.000 Euro für den Kindergartenneubau veranschlagt. Zu den großen Investitionsbrocken für das kommende Jahr gehören zudem die Kläranlage in Evestorf mit einer Million Euro und einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 407.000 Euro für 2023 sowie der Bau fünf neuer Regenrückhaltebecken im Gemeindegebiet mit 864.400 Euro sowie einer zusätzlichen VE von 500.000 Euro.

Bei Hebesätzen an der Spitze

„Alle diese Investitionen müssen aber auch finanziert werden“, sagte Klokemann. Bei den Hebesätzen für Grund- und Gewerbesteuer liege die Gemeinde Wennigsen bereits mit an der Spitze aller Regionskommunen. Dennoch gelinge es nicht, Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich in Einklang zu bringen.

Stattdessen muss die Gemeinde immer wieder neue Jahresfehlbeträge verbuchen und die Lücken mit neuen Krediten schließen. Allein die kurzfristigen Liquiditätskredite hatten im November 2021 eine Summe von 15,5 Millionen Euro erreicht. Für den Haushalt 2022 sei ein zusätzlicher Negativsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5,3 Millionen Euro zu befürchten– und diese Tendenz setze sich in den Folgejahren bis 2025 fort.

Bei den langfristigen Krediten stand die Gemeinde zuletzt mit 30,15 Millionen Euro in der Kreide. Bis Ende 2022 wachse der Schuldenstand bedrohlich weiter in Richtung 40 Millionen Euro an. Und für die Planjahre 2023 bis 2025 sei mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.

Katastrophale Finanzsituation

„Die jetzt schon sehr negative Gesamtentwicklung ist trotz der beschlossenen Hebesatzerhöhung aus dem Jahr 2019 für Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer aus 2021 und den beschlossenen Deckelungen aus dem Haushaltssicherungskonzept auf lange Sicht nicht aufhaltbar“, lautet das Fazit der Kämmerei für den Finanzentwurf. Die finanzielle Situation der Gemeinde Wennigsen sei „weiterhin katastrophal und tendenziell als immer besorgniserregender“ zu bezeichnen.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 17.März 2022 über den Haushalt für das Jahr 2022 beschließen.

Von Frank Hermann