Wennigsen

Einen bedrohlich wachsenden Schuldenberg im Nacken, wichtige Bauprojekte mit gewaltigen Investitionen vor der Brust – das Jahr 2022 wird der Gemeinde Wennigsen erneut ein dickes Minus in der Kasse bescheren. Unter dem Schlussstrich des Haushaltsplans, den der Gemeinderat am Donnerstag mit großer Mehrheit abgesegnet hat, steht ein Defizit von mehr als 5,8 Millionen Euro. Zum Ende des Jahres werden die Verbindlichkeiten wohl erstmals die Marke von 40 Millionen Euro übersteigen.

Trotz aller Bemühungen um Konsolidierung ist ein Ende der Schuldenspirale also nicht in Sicht. Großprojekte wie die Sanierung der Hauptstraße, der Umbau der Grundschule Bredenbeck – und auch dringend notwendige Investitionen in die Kläranlage schlagen mit enormen Summen zu Buche. Diese Millionenbeträge hat die Gemeinde eigentlich nicht, sie sind aber trotz allem alternativlos. Zu diesem Schluss kam jedenfalls der Gemeinderat bei der Verabschiedung des bedenklich stimmenden Zahlenwerks. Lediglich Werner Werner von der AfD stimmte dagegen. Eva-Maria Görres (Die Basis) enthielt sich.

Unerwartete Kosten zur Unzeit

Grünen-Fraktionssprecherin Barbara Krüger ging in ihrer Haushaltsrede aber auch auf einige kritische Punkte ein. So kamen im Rahmen der Bredenbecker Grundschulsanierung Kosten für Container in Höhe von 400.000 Euro unerwartet. Bei der Frage Sanierung oder Neubau hätte ihre Partei auf die Vorteile eines Neubaus hingewiesen. „Erst bauen und dann mit der gesamten Schule umzuziehen, um Lärm im Haus und Zusatzkosten für Container zu vermeiden“, erinnerte Krüger. Stattdessen heißt es jetzt: „Hohe Kosten für Container und eine Sanierung, die einem Neubau gleichkommt.“

Auch die falsch berechneten Fördermittel für die Hauptstraße, die der Gemeinde Zusatzkosten von 600.000 Euro einbrocken, kommen zur Unzeit. Das Schuldenproblem laste auf fast allen kommunalen Schultern. „Somit gilt es, Schwerpunkte festzulegen und weiterzuverfolgen“, so Krüger.

CDU kritisiert Steuererhöhung

CDU-Fraktionsvorsitzender Ernst Herbst betonte, die 2021 „vorgreiflich beschlossene“ Erhöhung der Grundsteuer um 20 Prozentpunkte sei angesichts der aktuellen Rufe aus der krisengeschüttelten Wirtschaft „im Nachhinein keine gute Entscheidung“ gewesen. „Leider können wir diese Erhöhung, ohne Ärger mit der Kommunalaufsicht zu bekommen, nicht mehr stoppen“, sagt er bedauernd.

SPD-Fraktionschef Jonas Farwig sprach den Sanierungsstau in der Gemeinde an. Wichtige Projekte, wie den Neubau der Kita Nimmerland in Holtensen und die Mensa der KGS Wennigsen schiebt der Haushalt bereits seit Jahren vor sich her. „Wir haben viel Geld gespart und deutlich weniger neue Schulden aufnehmen müssen als geplant“, drückte es Farwig positiv aus. „Das wäre aber zu kurz gedacht, denn die vorhandenen Probleme unserer Gemeinde und die damit verbundenen notwendigen Investitionen sind damit ja nicht gelöst.“

„Kredite schaffen Werte“

Deshalb habe man bereits in der vergangenen Ratsperiode „Luft aus dem Haushalt gelassen“, und auch in diesem Jahr sei man diesem Ziel gerade im Bereich der Personalaufwendungen ein ganzes Stück nähergekommen. Dass der zuletzt unterbesetzte Baubereich personell wieder aufgestockt wird, stimme ihn optimistisch, „dass wir das verplante Geld auch verbauen können“.

Für Investitionen mit Augenmaß und ohne Angst vor neuen Krediten warb FDP-WfW-Sprecher Hans-Jürgen Herr. „Kredite schaffen Werte. Für dieses Geld bekommen wir auch etwas“, erläuterte er. „Eine bessere Infrastruktur, die Grundlage für gute Bildung in Kinderbetreuung und Schulen und auch eine lebenswerte Infrastruktur mit einer solide aufgestellten Feuerwehr, mit guter und sicherer Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.“ Dass Problem sei daher nicht, dass man massiv investieren müsse. „Das erhebliche Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit sehen wir schon lange als viel problematischer an. Was hier an Defizit anfällt, schafft keine dauerhaften Werte, schafft deshalb auch keine zurückzahlbaren Kredite, sondern baut unseren Kassenkreditberg weiter auf.“

Viele Millionen Euro verplant

Sofern das Geld nun auch tatsächlich verbaut wird, hat sich die Gemeinde jedenfalls einiges vorgenommen. Das Investitionsprogramm für die nächsten vier Jahre sieht gewaltige Summen vor: 2022 rund 12,09 Millionen Euro, 2023 sind es 12,17 Millionen Euro, 2024 sind es 8,68 Millionen Euro und 2025 3,61 Millionen Euro.