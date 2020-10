Wennigsen

Seit 60 Jahren steht die Luther-Büste an der Südseite der Klosterkirche in Wennigsen. Sie ist die Nachbildung des Kopfes der sechs Meter hohen Bronzestatue, die Bildhauer Friedrich Adolf Sötebier (1896 – 1973) für die Stadt Springfield ( Illinois) gefertigt hat. Für diese Statue erhielt er einen Ehrendoktortitel der dortigen Universität.

Luther-Büste ist jetzt beschriftet

„Kaum noch ein Bürger kennt Sötebier und den Zusammenhang zwischen Luther-Büste und Jünglingsbrunnen“, sagt Wennigsens Hobbyhistoriker Winfried Gehrke, der schon des Öfteren von zugezogenen Einwohnern darauf angesprochen wurde, was Sötebier denn mit Wennigsen zu tun habe. Die 60 Jahre alte Luther-Büste, so Gehrke, sei deswegen Anlass gewesen, das Werk endlich zu beschriften – damit auch Neubürger wissen, was es mit ihr auf sich hat. Darum gekümmert haben sich in Eigeninitiative Arthur Fechner von den Wasserrädern, Dirk Müller vom Heimatmuseum und Gehrke für den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV). Passend zum Reformationstag wurde die Beschriftung jetzt von ihnen montiert. Hans-Erik Hagedorn von W2 Folientechnik fertigte den Druck an.

Anzeige

Bildhauer Friedrich Adolf Sötebier 1960 mit einem Modell für die Luther-Büste. Quelle: privat

Sötebier ist der bedeutendste Bildhauer, den Wennigsen je hatte. Im Neubaugebiet Caleidis ist ein Weg nach ihm benannt. Seine künstlerischen Vorbilder waren Lehmbruck, Barlach und Maillol. Bis zu seinem Tod schaffte Sötebier zahlreiche Werke für öffentliche und private Auftraggeber. Die Luther-Büste war 1960 ein Geschenk an die Gemeinde. Auch der Jünglingsbrunnen vor dem Kloster stammt von ihm. Die Plastik war seinerzeit ein Tabubruch, viele Wennigser waren entrüstet über so viel Freizügigkeit.

Sötebier ist auf dem Wennigser Friedhof begraben

Nur noch alteingesessene Wennigser werden sich an Sötebier erinnern. Nur drei Monate nachdem sein Jünglingsbrunnen am Kloster enthüllt worden war, starb er am 22. Februar 1973 und wurde auf dem Wennigser Friedhof beerdigt.

Ja, er habe Sötebier noch selbst kennengelernt, sagt Gehrke. Anfang der Siebzigerjahre sei er mal in dessen Atelier an der Wiesenstraße gewesen. Und, so Gehrke, er sei dabei gewesen, als der Jünglingsbrunnen am 18. November 1972 der Öffentlichkeit übergeben wurde – nicht als geladener Gast, aber als interessierter Bürger.

Gegenüber der Luther-Büste neben der Klosterkirche steht die Luthereiche, die wohl 1917, aus Anlass des 400. Jahrestages der Reformation, gepflanzt wurde. Quelle: privat

Es sei übrigens auch im Interesse des Heimatbundes Niedersachsen gewesen, dass die Luther-Büste eine Beschriftung erhält, sagt Gehrke. Gegenüber der Luther-Büste von Bildhauer Sötebier steht nämlich eine Luthereiche, die am 31. Oktober 1917, aus Anlass des 400. Jahrestages der Reformation, gepflanzt wurde. Und der Heimatbund Niedersachsen habe festgestellt, so Gehrke: Diese Kombination aus Luther-Büste und Luthereiche sei einmalig im norddeutschen Bereich.

Von Jennifer Krebs