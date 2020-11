Wennigsen

Seit fast einem halben Jahrhundert hat Wennigsen sein Heimatmuseum am Mühlendammweg – doch eine Genehmigung dafür gab es dafür nicht. Das hat die Region nun festgestellt. Eine nachträgliche Genehmigung scheint allerdings wahrscheinlich.

Als die Gemeinde Wennigsen einen Bauantrag einreichte, um eine Fluchttreppe zu errichten, fiel der Fehler auf. „Die Region wusste nicht, dass dort ein Museum ist“, sagt Martin Waßermann, Leiter des Fachbereichs Bau der Gemeinde Wennigsen. Das bestätigt auch Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover: „Zu Beginn der Prüfung des Bauantrages stellte sich heraus, dass für die Nutzung als Museum keine Umnutzungsgenehmigung vorliegt.“

Haus ist seit 1975 ein Museum

„Für uns als Museumsteam kam das sehr überraschend“, sagt Museumsleiter Gunnar Supper. „Zumal wir anfangs befürchtet haben, dass wir nicht wieder öffnen dürfen.“ Denn eine Umnutzungsgenehmigung ist bei jeder Umnutzung eines Gebäudes notwendig. Der Museumsbetrieb ohne Genehmigung eigentlich verboten. Wie es dazu gekommen ist, dass 1975 keine Genehmigung eingeholt wurde, ist unklar. Supper wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Umnutzungsgenehmigung fehlt – immerhin wurde das Museum vor Jahrzehnten mit einem Architekten zusammen konzipiert.

Das Heimatmuseum befindet sich in einem Fachwerkhaus am Mühlenbetriebsgraben in der ehemaligen „Oberen Mühle“. Das um 1700 erbaute Haus - eines der ältesten Wennigser Häuser - war eine der ursprünglich fünf Wassermühlen des Ortes. Diese „Obere Mühle“ wurde 1957 von der Gemeinde Wennigsen erworben und fand 1975 als Heimatmuseum seine heutige Bestimmung.

Nachträgliche Genehmigung ist wahrscheinlich

Die Gemeinde prüft laut Waßermann derzeit, welche Anforderung im Museum erfüllt sein müssen und wird dann eine Genehmigung beantragen. Der Bau der Fluchttreppe werde zudem weiter vorangetrieben. „Das ist jetzt für die Gemeinde etwas Arbeit, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt Supper. Eine Schließung des Museums ist auch laut Region Hannover unwahrscheinlich. „Zurzeit gehen wir davon aus, dass eine nachträgliche Genehmigung der Nutzung als Museum im Zuge des vorliegenden Bauantrages möglich ist“, teilte Abelmann mit.

Supper und das Museumsteam hofft nun, dass bis zur kommenden Saison, die – sofern die Corona-Regeln es zulassen – im März oder April kommenden Jahres beginnen soll, alle offenen Fragen geklärt und alle fehlenden Genehmigungen eingeholt sind.

Von Lisa Malecha