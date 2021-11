Wennigsen

Noch in diesem Jahr beginnen im Heimatmuseum die Arbeiten für den Einbau zweier Fluchttüren in den beiden Obergeschossen des historischen Gebäudes. Museumsleiter Gunnar Supper rechnet damit, dass Handwerker im Dezember die Wände auf der Nordwestseite öffnen und die Türen einsetzen. Anschließend lässt die Gemeinde im kommenden Jahr eine Außentreppe an der hinteren Hausfassade installieren, um einen sicheren zweiten Fluchtweg zu schaffen.

Museumsleiter Gunnar Supper zeigt, wo im Dachgeschoss die Fluchttür eingebaut werden soll. Quelle: Frank Hermann

Damit erfüllt das Museum laut Supper künftig alle Sicherheitsbestimmungen für einen Publikumsbetrieb. „Außerdem haben wir neue Feuermelder installiert und die Alarmanlage erneuert, um alle Auflagen der Region Hannover bestmöglich zu erfüllen. Denn die Sicherheit im Haus ist ein wichtiges Aspekt“, sagt der Museumsleiter.

Betrieb seit 1974 ohne Genehmigung

Von der Region sei mittlerweile auch Betriebsgenehmigung für das Heimatmuseum angekündigt worden. Bislang habe es solch eine Genehmigung nicht gegeben, obwohl das ehemalige Mühlengebäude bereits seit 1974 als Heimatmuseum genutzt wird. „Diese Nutzungsänderung war der Region aber nicht bekannt. Die Gemeinde hat es vor bald 50 Jahren wohl schlichtweg versäumt, den damaligen Landkreis zu informieren und eine Betriebsgenehmigung zu beantragen“, betont Supper.

Im Schulzimmer können die Museumsbesucher nachempfinden, wie die Klassenräume der Degerser Dorfschule vor rund 90 Jahren aussahen Quelle: Frank Hermann

Dieses Versäumnis sei jedoch erst aufgefallen, als sich die Gemeinde mit den Bauplanungen für einen zweiten Fluchtweg bei der Region als zuständiger Behörde meldete. Allerdings seien keine Nachteile zu befürchten, denn die Region wolle nach Angaben von Supper nun nachträglich eine Genehmigung für den Museumsbetrieb erteilen: „Sie legen uns keine Steine in den Weg“.

Wassermühle von 1700

Das heutige Museumsgebäude diente seit 1700 zunächst als Wassermühle. Der Mühlenbetrieb wurde vor nahezu 70 Jahren eingestellt, und die Gemeinde Wennigsen kaufte 1957 das Gebäude. Seit 1974 ist dort das Wennigser Heimatmuseum untergebracht.

Ein Extra-Bereich des Heimatmuseums zeigt ein Stück Eisenbahngeschichte aus Wennigsen. Quelle: Frank Hermann

Nach langer Corona-Zwangspause bereiten sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer inzwischen auf einen Wiedereröffnung des Museum im Frühjahr 2022 vor. „Wahrscheinlich im März oder im April“, kündigt Supper den Neustart an. Bis dahin seien noch einige Sanierungs- und Aufräumarbeiten in den Ausstellungsräumen auf drei Etagen zu erledigen.

Neue Anstriche und Tapeten

„Erst warten wir noch den Einbau der beiden Fluchttüren ab, denn vorher lohnt sich ein gründliches Reinemachen nicht“, erläutert der Museumsleiter. Vorgesehen seien unter anderem neue Anstriche und Tapeten an einigen Wänden sowie eine Neugestaltung der Präsentation ein zwei bis drei Themenbereichen.

Im Fünfzigerjahre-Zimmer wollen die Helferinnen und Helfer unter anderem noch neue Tapeten an die Wand bringen und das Mobiliar herrichten. Quelle: Frank Hermann

„Damit haben wir zum Teil auch schon begonnen, indem wir etliche Stücke aus der Ausstellung herausgenommen haben und die verbliebenen Exponate wirkungsvoller darstellen“, sagt Supper, der auf ein ehrenamtliches Helferteam mit einem harten Kern von rund zwölf Leuten setzen kann. Während der Corona-Pause seien auch schon neuen Bodenbeläge und eine moderne Beleuchtung installiert worden. Diese Beleuchtung spare nicht nur Energie, sondern könne zielgerichtet und passend zu den jeweiligen Exponaten eingesetzt werden.

Virtueller Rundgang geplant

Bis zur Wiedereröffnung im Frühjahr 2022 will das Museum zudem einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellungen ermöglichen. Auf einem Bildschirm im Erdgeschoss betrachten Besucher, die nicht die engen Treppen in die oberen Etagen bewältigen können oder wollen, die Ausstellungen per Video.

Festhalten wolle das Museum weiterhin an den Sonderausstellungen zu unterschiedlichen Themen sowie an den Handwerks-Sonntagen mit der Vorstellungen verschiedener Handwerke. „Wir freuen uns darauf, wenn es endlich wieder losgeht“, betont Gunnar Supper.

Von Frank Hermann