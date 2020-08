Bredenbeck

Etwa anderthalb Jahre lang stand die Heimatstube leer. Im Oktober soll das Museum, das vom Heimat-Kulturverein Bredenbeck betrieben wird, wieder öffnen. Der Termin musste mehrfach verschoben werden. Damit es nun endlich klappt, packen die Vereinsmitglieder zur Zeit fleißig mit an, putzen und sortieren Exponate und sortieren die Ausstellungsstücke. Besucher können sich nach der Neueröffnung auf eine Heimatstube mit ganz neuem Konzept freuen.

Die Räume in der sanierten alten Schule sind kaum wieder zu erkennen: Die Wände strahlen in einem knalligen Grün, der alte Balken, der den Raum bisher geteilt und optisch verkleinert hat, ist verschwunden, alles wirkt hell, modern, einladend. Nach und nach füllen sich die Vitrinen und Regale wieder mit Exponaten aus der Geschichte des Ortes.

Museum hat nun drei Schwerpunkte

Birgit Schwier-Fuchs, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, hat gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern das neue Konzept erarbeitet. Die drei Räume bekommen nun die Schwerpunkte Ortsgeschichte, ländliches Leben sowie Landwirtschaft und Industrie. Im ersten Raum wird es um den Ort an sich gehen. „Wir zeigen einerseits Exponate aus der mittleren Steinzeit – wie etwa Pfeilspitzen – aber auch einen Dinosaurier-Fußabdruck“, sagt sie. „Die Vorzeit wird im neuen Heimatmuseum stärker ins Licht gerückt.“

Die kleinen Figuren aus der Kaiserzeit vor 1914 von Albert Ernst aus Bredenbeck tragen Ulanen-Uniformen, wie die, die neben ihnen ausgestellt wird. Quelle: Lisa Malecha

Zudem wird es eine Ecke geben, die sich mit Knigge beschäftigt und eine, die sich mit der Dorfgeschichte befasst – mit zahlreichen alten Fotos, Plänen und Kartenmaterial. „In einer Vitrine werden wir uns dann konkrete Beispiele, Ereignisse und Personen aus der Dorfgeschichte vom Mittelalter bis heute widmen.“

Im hinteren Bereich des ersten Raumes steht zudem ein Schreibtisch bereit, damit Besucher in Ruhe durch die Karten und Bücher stöbern können. „Dort ist auch unser Kuriositätenkabinett“, sagt Schwier-Fuchs. Zu sehen sind unter anderem kleine Gipssoldaten oder ein ein Straußenei, das ein Wehrmachtssoldat aus Afrika im Zweiten Weltkrieg mit nach Bredenbeck gebracht hat.

Industriegeschichte bekommt eigenen Raum

Im nächsten Raum dreht sich dann alles um die Bredenbecker Industrie – vom Kohleabbau, über die Glashütte bis hin zum Kalkwerk. Für diesen Raum hat der Verein auch neue Vitrinen anfertigen lassen. „Oben können Glas-Exponate liegen, dadrunter in den Schubladen befinden sich dann weitergehende Informationen zu dem jeweiligen Exponat beziehungsweise Thema“, sagt Schwier-Fuchs. So könne jeder Besucher bei tiefergehendem Interesse selber nachforschen. „Selbstentdeckendes lernen quasi.“ Ganz neu in diesem Raum wird auch ein altes Stück Schiene von der Kalkwerk-Eisenbahn zu sehen sein, die kürzlich erst aus dem Deister geholt wurde.

Fachwerk-Ziegenstall mit Küchenzeile

Im dritten und letzten Raum geht es dann um ländliches Leben, Landwirtschaft und Berufe. Dort steht ein altes Stück von einem Fachwerk-Ziegenstall, unter dem eine alte Küchenzeile platziert ist. „Wir haben sogar noch volle Packungen Natron, Kaffee und Waschpulver gefunden.“ In diesem Raum wird es zudem um das Thema Flachs gehen. „Wir haben herausgefunden, dass in Bredenbeck viel Flachs angebaut wurde“, sagt sie. „Deshalb wollen wir auch diesen Bereich des Dorflebens erstmalig zeigen.“

Bärbel Meyer sortiert die Exponate im Bereich ländliches Leben. Quelle: Lisa Malecha

Holzwurm hat viele Exponate beschädigt

Viele der Exponate mussten aufwändig vom Holzwurm befreit werden, einige seien sogar nicht mehr zu retten gewesen. Doch der Verein habe ohnehin vorgehabt, auszusortieren. „Weniger ist mehr – das ist unser Motto“, sagt Fuchs-Schwier. Durch die reduzierte Darstellung soll alles übersichtlicher werden. „Außerdem wollen wir ein Museum zum Anfassen sein“, sagt sie. Das Museum solle alle Menschen gleichermaßen ansprechen – Bredenbecker wie auch Menschen von außerhalb, jung und alt – für jeden soll es etwas interessantes zu entdecken geben.

„Wir wollen neue Wege gehen“, sagt sie und berichtet, dass der Verein auch Sonderausstellungen organisieren möchte –mit den Exponaten, die nun auf dem Dachboden der alten Schule lagern. „Wir könnten zeitweise Ausstellungen zu bestimmten Persönlichkeiten aus dem Ort anbieten oder zu wichtigen Ereignissen.“ Die Ideen seien vielfältig, nun müsse geschaut werden, was die Ehrenamtlichen auch tatsächlich umsetzen können.

Doch nun heißt es erstmal Putzen, Sortieren und Einräumen. Bei mehreren Aktionen werden die Exponate eingeordnet, damit die Heimatstube nach mehr als anderthalb Jahren endlich wieder öffnen kann.

