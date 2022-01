Wennigsen

Sich kurzfristig nach Feierabend gegen das Coronavirus impfen lassen und anschließend eine Bratwurst essen – das ist am heutigen Mittwoch in Wennigsen möglich. Das Feierabendimpfen findet von 17.30 bis 21 Uhr in der Max-Planck-Straße 12 statt.

In diesem Zeitraum werden sowohl Erst-, Zweit- als auch Booster-Impfungen angeboten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich, daher muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Um diese kurz zu halten, werden Impfwillige gebeten, die vorgeschriebenen Unterlagen des Robert-Koch-Instituts bereits ausgefüllt mitzubringen. Das Angebot richtet sich Personen ab 12 Jahren. Für alle Impfwilligen gibt es Bratwurst gratis.

Von André Pichiri