Wenngisen

Ein mobiles Impfteam der Region Hannover macht auch in der kommenden Woche wieder Station in Wenningsen. Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Februar, zu den gewohnten Zeiten von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Am Freitag findet zusätzlich das Feierabendimpfen von 17.30 bis 21 Uhr statt. Das Impfzentrum befindet sich in dem leer stehenden Firmengebäude an der Max-Planck-Straße 12, das zuletzt als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber genutzt worden war. Der Eingang befindet sich einmal ums Gebäude. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

Um die Wartezeit zu verkürzen sollten Impfwillige vorab den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung des Robert-Koch-Instituts ausdrucken und ausfüllen, und ein gültiges Ausweisdokument und den Impfausweis griffbereit vorzeigen können. Die Impfunterlagen finden sich online auf www.rki.de. Wichtig: Im Impfzentrum muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Von André Pichiri