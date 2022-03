Wennigsen

Können die Osterfeuer in der Gemeinde Wennigsen trotz der hohen Inzidenzen wieder stattfinden? Die Rechtslage ist für die Veranstalter in den Ortsteilen keine vier Wochen vor Ostern zwar immer noch nicht abschließend geklärt: In Degersen hat die Freiwillige Feuerwehr nun aber den ersten Schritt getan und die Ausrichtung der Traditionsveranstaltung für den 16. April (Ostersamstag) angemeldet. „Wir können mit der Planung nicht länger warten und hoffen jetzt einfach das Beste“, sagt Ortsbrandmeister Jörg Ommen. Auch in Evestorf und in Wennigser Mark sollen die Feuer wieder brennen.

Nicht nur wegen der Corona-Pandemie steht die Veranstaltung in Degersen in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt die ausrichtende Ortsfeuerwehr. „Wir haben uns entschieden, die Einnahmen zu 100 Prozent für die Ukrainehilfe zu spenden. Das ist für uns noch mal ein zusätzlicher Antrieb, das Osterfeuer in diesem Jahr wieder zu veranstalten“, erklärt der Ortsbrandmeister.

Feuer ist bei der Region angemeldet

Wofür genau gespendet wird, will die Feuerwehr zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Der Anfang ist jedenfalls gemacht, das Feuer bei der Gemeinde angemeldet. Die Genehmigung erfolgt solange unter Vorbehalt, bis die rechtliche Lage abschließend geklärt ist. „Da es sich um eine Veranstaltung unter freiem Himmel handelt, spricht von unserer Seite aktuell nichts dagegen“, teilte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Montag auf Anfrage mit.

Entzündet werden soll das Degerser Feuer am Sonnabend, 16. April, um 16 Uhr in der Verlängerung Neuer Hagen (Feldmark Richtung Gehrdener Berg). Sofern die dann geltenden Auflagen es zulassen, findet der Verzehr und Ausschank direkt am Osterfeuer statt. „Es werden Bratwurst und Schinkengriller angeboten sowie Glühwein, Bier und alkoholfreie Getränke“, kündigt Ommen an. Sollte es am Veranstaltungstag noch zu berücksichtigende Corona-Schutzmaßnahmen geben, werde man den Ablauf entsprechend anpassen.

Strauchgut wird am 16. April angenommen

Im Vorfeld wird auch wieder Strauchgut entgegengenommen – am Sonnabend, 16. April, in der Zeit zwischen 8 und 11 Uhr direkt am Brennplatz. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass nur Strauchgut aus dem Garten angenommen wird.

In der Wennigser Mark ist das Osterfeuer ebenfalls für den 16. April ab 18 Uhr geplant. „Wir werden wie immer nur ein kleineres Feuer entzünden“, kündigt Thorsten Schmedes, Ortsbrandmeister der ausrichtenden Feuerwehr, an. Strauchgut oder Baumschnitt wird daher nicht benötigt und auch nicht angenommen. Getränke werden in Flaschen verkauft. Auch für Essen vom Grill ist gesorgt.

Auch Evestorf meldet Feuer an

Eine weitere Anmeldung ging beim Ordnungsamt am Montag aus Evestorf ein. Die Freiwillige Feuerwehr hat das Feuer ebenfalls für Ostersamstag, 16. April, ab 19.30 Uhr in der Feldmark (Verlängerung der Straße zum Rießenfelde) angezeigt.