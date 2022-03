Wennigsen

„Als wir die Flüchtlingen sahen, hatten wir einen dicken Kloß im Hals und waren den Tränen nahe“: Stefan Rasch und Peter Theesen wollen sich bedanken bei den vielen Spendern und auch Helfern, die den Konvoi für die Ukraine unterstützt haben. Am Montag hatten sie spontan die Hilfsaktion in Wennigsen ins Leben gerufen. Und am Freitag standen ein 40-Tonner, drei Lastwagen und ein Bulli vollgepackt bereit – dazu elf Fahrer, die die fünf Fahrzeuge bis nach Posen in Polen steuerten, acht Stunden hin und acht Stunden zurück.

Auch Ex-Bürgermeister packt mit an

Mit als Fahrer dabei: Ex-Bürgermeister Christoph Meineke. „Man fühlt sich machtlos und möchte gern helfen“, sagt er. Meineke erinnert sich an die Flüchtlingswelle 2014 und 2015, die er als damaliger Verwaltungschef mit managte. „Die Geflüchteten kamen busseweise vor dem Rathaus an“.

Christoph Meineke gehörte zum Hilfskonvoi. Quelle: privat

Die letzte Woche sei anstrengend gewesen, sagt Rasch. Aber wenn man gesehen habe, wie sich die Kleinsten der Geflüchteten über Winterstiefel oder Spielzeug freuen, dann „weiß man, wofür man das gemacht hat“, sagt er. Auch Theesen ist bewegt. „Es hat unsere Herz berührt, als wir all die vielen Helfer sahen, die sich ganz emsig um die Flüchtlinge und Spenden kümmerten“, berichtet er. Es seien dort Flüchtlinge direkt vor Ort versorgt worden, die nur mit ihrer Kleidung am Leib aus der Ukraine geflohen seien.

Erste Flüchtlinge in Wennigsen

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind derweil auch in Wennigsen angekommen. Die ehemalige Ratsfrau Christina Müller-Matysiak, die sich schon seit einigen Jahren in der Flüchtlingsarbeit engagiert, und ihr Mann, Ex-Bürgermeisterkandidat Peter Armbrust, haben am Sonntag eine Familie mit drei Kindern (10, 13 und 23) aus Kiew aufgenommen und das Haus von Armbrusts verstorbener Mutter hergerichtet. Vermittelt wurde die Familie über ein Facebook-Portal. Die Familie hatte Glück, dass auch der ältestes Sohn und der Vater über die Grenze durften. Für eine deutsche Leasingfirma brachten sie zwei Autos nach Deutschland zurück. Viel Hilfe gebe es von Nachbarn, erzählt Müller-Matysiak. Zu helfen löse auch eigene Ängste, findet sie.

Von Jennifer Krebs