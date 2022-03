Wennigsen

Die Verwaltung in Wennigsen bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Offiziell zugewiesen wurden der Gemeinde zwar noch keine Personen, die aus den Kriegsgebieten geflohen sind. Es seien aber bereits Ukrainerinnen und Ukrainer auf anderen Wegen nach Wennigsen gekommen, die privat eine Unterkunft gefunden hätten, sagt Ilse Baxmann, zuständige Fachbereichsleiterin für Soziales. 31 Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern muss Wennigsen laut einer Quote bis zum 31. Juli ohnehin noch aufnehmen. Die Geflüchteten aus der Ukraine kommen hinzu. Wie viele es sein werden, steht laut Baxmann noch nicht fest.

Zentrales Drehkreuz für Geflüchtete aus der Ukraine soll der Messebahnhof Laatzen werden. Er liegt direkt am Messegelände, wo bereits eine Halle zur Aufnahme bereitsteht; die zweite wird nun hergerichtet. Von dort aus werden die Menschen dann auf andere Bundesländer und auf die Kommunen in Niedersachsen verteilt. „Die Region Hannover geht von 500 Menschen pro Tag aus“, sagt Baxmann. Sie nahm am Mittwoch an einer Videokonferenz mit dem Team Soziales der Region Hannover teil, in der die aktuelle Lage und auch rechtliche Fragen zu den Geflüchteten abgestimmt wurden.

47 Plätze in der Max-Planck-Straße vorhanden

47 Plätze stehen in Wennigsen demnächst in der ehemaligen Sammelunterkunft an der Max-Planck-Straße zur Verfügung. Das derzeit dort eingerichtete Impfzentrum soll bis zum Freitag ausziehen, damit das Gebäude für ukrainische Flüchtlinge hergerichtet werden kann. Möglicherweise könnten die ersten Flüchtlinge dort dann bis Ende der kommenden Woche untergebracht werden.

Die Gemeinde bittet ukrainische Flüchtlinge, die bereits in Wennigsen angekommen sind, sich beim Wennigser Bürgerbüro anzumelden. Das soll es einfacher machen, die Menschen beispielsweise mit Verpflegung oder medizinischer Hilfe zu unterstützen. Die Anmeldung erleichtere es der Verwaltung außerdem, den Bedarf an Wohnungen besser zu ermitteln, erklärt Baxmann. Die angemeldeten Personen erhalten von der Ausländerbehörde eine Bescheinigung, die es ermöglicht, soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu beziehen.

Gemeinde bietet zentrale Kontaktstelle an

Die Verwaltung hat die E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@wennigsen.de eingerichtet, um Hilfsangebote aus der Bürgerschaft zu bündeln. Für Rückfragen sind im Rathaus die Nummern (05103) 7007-39, (05103) 7007-83 oder die Zentrale unter (05103) 7007-0 geschaltet.

Stadt Barsinghausen richtet Spendenkonto ein

Die Gemeinde Wennigsen stimmt sich eng mit der Nachbarstadt Barsinghausen ab, um gezielt auch deren Partnerstadt Kovel in der Westukraine zu unterstützen. Für Geldspenden wurde eine gesonderte Bankverbindung bei der Stadtsparkasse Barsinghausen eingerichtet; die Kenndaten lauten: IBAN DE29 2515 1270 0000 2686 49. Zahlungsempfänger ist die Stadt Barsinghausen. Auf Wunsch kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Unterdessen sammeln die Menschen in Wennigsen weiter Geld und Spenden für die Ukraine. An Sachspenden benötigt werden vor allem Schlafsäcke, Hygieneprodukte, Medikamente und Salben für Kinder, Arzneimittel gegen Fieber, Grippe und Halsschmerzen, aber auch haltbare Fertiggerichte, Batterien und Taschenlampen, Kindernahrung, Windeln und Tampons. Außerdem werden Notstromaggregate benötigt. Angenommen werden die Sachen montags bis freitags zwischen 17 und 19.30 Uhr bei der Spendensammelstelle im Gasthaus Zur Tenne, In den Steinen 6, in Degersen.

Spendensammlung läuft weiter

Am vergangenen Wochenende hatte ein erster Hilfskonvoi von Peter Theesen und Stefan Rasch mit einem 40-Tonner, drei Lastwagen und einem Bulli bereits kartonweise Spenden von Wennigsen nach Posen in Polen gebracht. Die Hilfsbereitschaft ist riesig. „Gesammelt wird auf jeden Fall erst mal weiter“, kündigt Rasch an. Wohin die neuen Spenden gebracht werden, stehe aber noch nicht fest. „Vielleicht wieder nach Posen“, sagt Rasch. Möglicherweise würden Hygieneartikel und Medikamente aber auch direkt zur Grenze transportiert. Das müsse noch geklärt werden.