Degersen

Die Idee sei ihm durch Twitter gekommen, erzählt Mario Hauff: Einfach alte Laptops sammeln und sie wieder fit machen, um Schüler beim Digitalunterricht zu unterstützen. „Die Dinger liegen bei den Leuten einfach zu Hause rum“, sagt der Degerser.

Deshalb hat er einen Aufruf auf der Internetseite www.nebenan.de, einem Portal für Nachbarschaftshilfe, gestartet und Altgeräte eingesammelt.

Spender haben Angst um persönliche Daten

Der größte Knackpunkt des kleinen Projekts: der Datenschutz. „Viele haben noch persönliche Daten auf dem Rechner“, erläutert der 52-Jährige. Daher sei die Hemmschwelle hoch, die Altgeräte abzugeben. Er überschreibe die Festplatte jedoch mehrmals und spiele gleich zu Beginn ein neues Betriebssystem drauf, sodass er den Inhalt des Rechners nicht einmal zu sehen bekomme, versichert er.

„Recyclen ist doch irgendwie viel cooler“, findet Hauff, der 20 Jahre in der Elektroindustrie arbeitete und mittlerweile als Heilpraktiker für Psychotherapie selbstständig ist. Das Problem mit dem Homeschooling sei ihm auch durch seinen 13-jährigen Sohn bewusst geworden. Er habe festgestellt, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Schüler im Digitalunterricht nicht erreichbar gewesen seien – was nicht unbedingt am Geld gelegen habe. Wenn etwa in einer Mittelstandsfamilie mehrere Kinder lebten, hätten unter Umständen eben nicht alle ein Gerät zur Verfügung.

Bastler sucht Abnehmer für die Geräte

Ein Laptop kostet Hauff etwa 30 bis 60 Minuten Arbeitszeit. Die Programme liefen dann manchmal einfach über Nacht durch. Vier Laptops hat er so bereits recyclen können und sucht jetzt Abnehmer für die Geräte. Dazu möchte er die Jugendhilfe und das Familienservicebüro kontaktieren. „Ich möchte die Geräte an eine Stelle geben, wo sie gut aufgehoben sind“, sagt er.

Wer einen alten Laptop abgeben möchte, kann Mario Hauff unter seiner Mail-Adresse mario.hauff@gmx.de auf www.nebenan.de kontaktieren oder ihn telefonisch unter (01523) 8245200 erreichen.

Von Alina Stillahn