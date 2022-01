Wennigsen

Die Vorfreude auf Wennigsens größtes Volksfest war riesig, doch die Corona-Pandemie bremst das Historische Freischießen um ein weiteres Jahr aus. Statt im Juni 2022 soll nun erst im Juni 2023 gefeiert werden. Das hat die Planungsgruppe um die Majestäten Jürgen Stegen und Horst Theobald entschieden. „Wir freuen uns schon jetzt auf den Termin, wenn die Hauptstraße fertig ist und der Festplatz Raum bietet für unser neu gestaltetes Festzelt, das wir schon lange den Wennigser Bürgerinnen und Bürgern präsentieren wollten“, sagt der kommandierende General Eckhard Rogge.

Das historische Fest wird eigentlich alle drei Jahre gefeiert. Ursprünglich war die jüngste Auflage für den Sommer 2020 geplant, wurde dann zunächst auf 2021, dann auf 2022 und nun um ein weiteres Jahr verschoben. Das Freischießen sei eben ein Fest der Wennigser vor ihren Häusern, in den Straßen, auf den Paradeplätzen und im Festzelt. „Fröhliches Beisammensein sowie Unterhaltung und Tanz, das Wiedersehen nach normalerweise drei Jahren sind die Geheimnisse und Triebfedern des Festes“, betont Rogge.

„Wir wollen kein abgespecktes Fest“

Das alles sei angesichts der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nach wie vor nicht möglich. „Wir wollen kein Fest in abgespeckter Form und vielfältigen Kontrollmaßnahmen“, begründet Majestät Jürgen Stegen die Entscheidung. „Wir können nicht verlangen, dass unsere Schaffer, die die Spenden einsammeln, vor den Häusern der Wennigsen stehen bleiben müssen, ohne den nötigen Plausch zu halten.“

Der direkte Kontakt des Stabsarztes mit seinem Apotheker zu den aktiven Mitstreitern in den Garden oder im Offizierscorps, um die Tauglichkeit festzustellen, sei nicht möglich. Die Kapellen, die die Umzüge durch den Ort und das Fahnenschwenken vor den Häusern der Spender musikalisch umrahmen, konnten zudem lange Zeit nicht proben. „Vier Tage von morgens bis abends spät musizieren zu müssen, ist eine Herausforderung“, sagt Vize-Majestät Horst Theobald.

Mehr als 700 Mitstreiter und Tausende Zuschauer

Um das spendenfinanzierte Fest finanziell stemmen zu können, ist die Schützengesellschaft auf die finanzielle Unterstützung der Wennigser, privat wie auch geschäftlich, angewiesen. „Das können und wollen wir niemandem in dieser angespannten Pandemiezeit zumuten“, so Rogge.

Das Historische Freischießen in Wennigsen mit mehr als 700 Mitstreitern sowie Musikkapellen aus der gesamten Umgebung lockt jedes Mal Tausende Zuschauer an. Eine Besonderheit ist, dass sich die Schützengesellschaft immer erst sechs Wochen vor dem Fest mit dem traditionellen Losmachen gründet. An einem historischen Ort in der Feldmark an der Argestorfer Spitze werden alle Posten und Aufgaben vergeben. In den den kommenden Wochen beginnen dann die Garden und Reiter mit dem Üben und Exerzieren, die Pferde müssen zudem musikfest gemacht werden.

Könige werden auf dem Schießstand ermittelt

Parallel besuchen die Schaffer die Wennigser in ihren Häusern und unterrichten sie über die Vorbereitungen und den Stand der Dinge. „Dabei darf auch ein Schnaps nicht fehlen“, erläutert Rogge den Brauch.

Der Festplatz an der Argestorfer Straße wird vom Bauhof hergerichtet und ein Schießstand zum Ermitteln des neuen Königs aufgebaut. Und nicht zuletzt bereiten sich auch die Wennigser Bürgerinnen und Bürger auf das Fest vor. Häuser und Zäune werden mit Schönheitsreparaturen und frischen Farbanstrichen in Schuss gebracht, eher am Tag des Festes die frisch geschlagenen Birken durch die Garden verteilt und die Wennigser Farben in Form von Fähnchen angebracht werden. All das werde man nun 2023 nachholen, kündigen die Majestäten Stegen und Theobald an.

Von André Pichiri