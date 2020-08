Wennigsen

Sommer, Sonne und heiße Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius: Da wächst der Appetit auf ein erfrischendes Speiseeis – mit oder ohne Sahne, im Becher oder in der Waffel. In Wennigsens einzigem Eiscafé, der Eis-Fantasy von Ennio Bitto an der Hauptstraße, boomt das Geschäft. Kinder und Erwachsene gönnen sich in der Sommerhitze gern eine kühle Leckerei. Etwa 150 Liter Speiseeis aus eigener Herstellung des kleinen Zwei-Mann-Betriebes gehen derzeit jeden Tag über den Tresen.

Die ersten Kunden warten schon

Schon vor Betriebsbeginn um 10 Uhr stehen am Freitag die ersten Kunden vor der Eingangstür. Ein Ehepaar aus Bredenbeck hat mit dem dreijährigen Enkel Fiete einen Fahrradausflug nach Wennigser unternommen. Nun will das Trio eine Eis-Pause einlegen – und muss einen kurzen Moment warten, bis Ennio Bitto die 28 verschiedenen Sorten im Kühltresen aufgebaut hat. „Fiete liebt es ganz klassisch mit Vanillegeschmack“, sagt die Oma.

Aus der Eismaschine holt Mirko Furlan das frische Mango-Fruchteis heraus. Quelle: Frank Hermann

Versicherungsmakler Siegfried Merk aus Wennigsen ordert am frühen Vormittag gleich acht Eisportionen zum Mitnehmen. „Als kleines Dankeschön für die Mitarbeiter in der Zulassungsstelle des Bürgerbüros. Die machen einen guten Job und haben sich bei diesen Temperaturen ein Eis verdient“, sagt der Wennigser: „Ich komme ständig hierher, denn das Eis schmeckt einfach super“, betont Merk. Sein Favorit ist das Bananen-Eis.

Nahezu pausenlos kommen Kunden in das kleine Ladengeschäft von Inhaber Ennio Bitto und dessen Mitarbeiter Mirko Furlan, der an der Eismaschine im Nebenraum immer wieder für Nachschub in der Kühltheke sorgt.

Eis-Fantasy seit 25 Jahren

„Am besten gehen die traditionellen Sorten wie zum Beispiel Vanille, Schoko, Nuss oder Stracciatella. Wenn es richtig warm ist, so wie jetzt, dann wollen die Leute auch leichtere Sorten wie Joghurt oder Fruchteis“, erläutert Bitto, der seit 25 Jahren die Eisdiele an der Hauptstraße betreibt.

Andrang am Wochenende

Für das sonnige Wochenende haben sich Ennio Bitto und Mirko Furlan schon frühzeitig auf eine richtig heiße Nachfrage nach süßen Abkühlungen eingestellt: „Dann kommen noch mehr Kunden als an den normalen Wochentagen“, sagt Bitto, der sich selbst auch gern mal zwischendurch ein Eis aus eigener Produktion genehmigt: „Am liebsten Stracciatella und Nuss.“

Von Frank Hermann