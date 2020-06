Degersen/Bredenbeck

Während viele Unternehmen wegen Corona in Krise stecken, gibt es auch Läden, die von der Krise profitieren konnten. Wie der Hofladen der Schreeks in Degersen. “Wir sind derzeit die Gewinner“, sagt Insa Schreeck, die den Hofladen an der Glockenstraße gemeinsam mit Ehemann Hans Heinrich führt, bei einem Besuch der CDU-Fraktion Region Hannover mit ihrem Sprecher für Regionalplanung Helmut Lübeck.

Sie sei sehr dankbar, dass die Kunden ihr trotz finanzieller Einbuße die Treue halten und dass sie immer neue Kunden dazugewinnt, sagt Schreeck. Der Laden habe ein deutliches Umsatzplus gemacht seit Beginn der Krise. „Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen durch Corona wieder mehr Zeit zum Kochen haben“, sagt Schreeck. Zudem sind der abendliche Restaurantbesuch und das Essen in der Kantine weggefallen. „Auch die Kinder waren zu Hause und mussten bekocht werden.“ Viele hätten sich in dieser Zeit wieder auf selbst gekochtes Essen besonnen.

Hofladen bietet fast Vollsortiment an

Seit fast 30 Jahren verkaufen Insa und Hans Heinrich Schreek in ihrem Hofladen bereits regionale Produkte. Angefangen haben sie mit dem Verkauf von Gemüse aus eigenem Anbau. „Nach und nach kamen zunächst Obst, dann Gemüse anderer Erzeuger dazu“, sagt Schreeck. Mittlerweile bieten Schreeck und ihre vier Mitarbeiter alles von Kuchen über Suppen, Wurst und Käse bis hin zu fertigen Gerichten an. „Unsere Kunden schätzen, dass unsere Ware regional ist“, erläutert Schreeck das Erfolgskonzept.

Aus eigenem Anbau kommen heute nur noch Kohl und Petersilie. „Wir hatten schlechte Erfahrungen mit Saisonarbeitern und bauen daher nur noch das an, was wir eigenständig ernten können“, sagt Schreeck. Sie hofft, dass sich der Trend auch nach der Krise weiter hält.

Insa Schreeck (Zweite von links) zeigt Manfred Wenzel (von links) Helmut Lübeck, Konrad Haarstrick, Maria Hesse, Petra Cordes und Hartwig Jeschke den Hofladen. Quelle: Lisa Malecha

Kornbrennerei kämpft mit Einbußen

Doch nicht alle Hofläden profitieren von der Krise. Vor dem Besuch in Degersen hat die CDU-Fraktion der Region auch den Hofladen der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck besucht. „Es trifft uns hart, dass all unsere Veranstaltungen ausfallen“, sagt Johann Warnecke. Das habe zu Einschnitten geführt – denn vor allem auf den Märkten und Veranstaltungen wird der Korn aus Bredenbeck verkauft. „Nur unser Onlinehandel hat zugenommen – aber der ist nur ein kleiner Bestandteil“, sagt Warnecke. Doch zum Glück seien die Veranstaltungen nicht das einzige Standbein des Unternehmens, der Hofverkauf laufe normal weiter.

Außer dem Ostermarkt und dem Frühschoppen an Himmelfahrt – beides musste in diesem Jahr abgesagt werden – wird vermutlich auch der Bauermarkt, der für Ende September geplant war, ausfallen müssen. „Es ist zu schwer, die ganzen Auflagen einzuhalten“, sagt Warnecke.

Die Regionsfraktion der CDU hatte auch in Völksen an einem Hofladen haltgemacht. „Wir haben die Nahversorgung und das Thema Hofläden auf unserer Agenda und wollten nun vor Ort schauen, wie es den Läden geht“, begründet Lübeck die Hofladen-Radtour der Fraktion.

Von Lisa Malecha