Der zehnte Jahrgang der Sophie-Scholl-Gesamtschule hat sich Gedanken zum Thema Faschismus gemacht und gestaltet anlässlich des Holocaust-Gedenktages am Montag, 27. Januar, eine Gedenkveranstaltung. Die Präsentation der Schüler beginnt um 12 Uhr im Neuen Forum der Schule.

Die wichtigste Widerstandskämpferin

Beschäftigt haben sich die Zehntklässler unter anderem mit den „Opfern in Wennigsen“, außerdem werden sie einen Poetry-Slam zum Thema Sondereinsatzkommando vortragen und ihre Eindrücke von der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen schildern, die sie besucht haben. Auch mit Sophie Scholl, wichtiger Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und Namensgeberin der Wennigser KGS, haben sich die Jugendlichen auseinandergesetzt.

Veranstaltung in KGS ist öffentlich

„Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen“, teilt der Didaktische Leiter der Wennigser KGS, Gert Ackermann, mit. Die Schule bittet aber darum, sich vorher anzumelden, weil es nur begrenzt Plätze gibt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich im Sekretariat unter Telefon (0 51 03) 9 28 80.

Gedenkstunde im Spritzenhaus

Auch die Gemeinde Wennigsen will an die schlimmen Ereignisse zur Zeit der Nazi-Diktatur erinnern und lädt für den 27. Januar um 18 Uhr zu einer Gedenkstunde ins Spritzenhaus an der Hirtenstraße ein. Das Jugendparlament, der Verein Musicon und die Behinderten-Werkstatt Triskele begleiten das Programm. Triskele gestaltet drei Kerzen, die bei der Veranstaltung angezündet werden – ein Friedenslicht, eine Kerze mit dem Titel „Erinnern und Gedenken“ und die dritte Kerze mit dem Titel „Mahnen und Versöhnen“.

Ein Beschluss des Rates

Es war ein Beschluss des Wennigser Rates, dass die Gemeinde künftig jährlich zwei Gedenkfeiern in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus veranstalten soll: zur Pogromnacht am 9. November 1938 und zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Der Wunsch des Rates bei seiner Beschlussfassung war, die Nazi-Zeit in Wennigsen aufzuarbeiten und diese den Menschen bewusster zu machen.

