Holtensen

Mit einem sogenannten Tempotrichter den einfahrenden Verkehr frühzeitig einbremsen und so die Verkehrssicherheit im Ort erhöhen. Was für die Nachbarortschaft Linderte (Ronnenberg) auf der Holtenser Straße bereits beschlossen ist, sollte in umgekehrter Richtung auch für Holtensen auf der Linderter Straße umsetzbar sein. Davon ist Ortsbürgermeister Wilhelm Subke (SPD) überzeugt. Schließlich geht es um ein und dieselbe Landesstraße. Gemeint ist das Aufstellen eines Tempo-70-Schildes mehrere Hundert Meter vor dem Ortsschild.

Seit auf der Linderter Straße eine neue Bushaltestelle für den Schülerverkehr eingerichtet ist, werden in Holtensen die Rufe nach verkehrsberuhigenden Maßnahmen lauter. Im Ort selbst sind mehrere Varianten im Gespräch, vom Zebrastreifen bis zur Ampel. Ein Tempotrichter würde hingegen bereits außerorts wirken. „Wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit die Autos teilweise in den Ort hinein rasen, würde ein 70er-Schild schon eine Menge ausmachen“, sagt Subke.

Antrag kommt am 8. März in den Ortsrat

Aktuell gilt auf der Landesstraße zwischen Holtensen und Linderte Tempo 100. Der Linderter Ortsrat hat sich mit der Region nun darauf verständigt, das Tempo schon einige Hundert Meter vor dem Ortsschild auf 70 Stundenkilometer zu drosseln und den Verkehr so frühzeitig einzubremsen. Dies fordert Subke nun auch für Holtensen. Einen entsprechenden Antrag will er in der kommenden Ortsratssitzung einbringen – am Dienstag, 8. März, um 19 Uhr im Holtenser Dorfgemeinschaftshaus.

Von André Pichiri