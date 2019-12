Zeugen haben die Polizei am Donnerstagvormittag auf die Spur eines Autofahrers gebracht, der in Wennigsen-Holtensen scheinbar völlig betrunken getankt hatte und dann mit seinem Auto davongefahren war. Die Beamten entdeckten den 30-Jährigen ganz in der Nähe – und ließen den Verdächtigen einen Alkoholtest machen.