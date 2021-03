Holtensen

Der Wennigser Gemeinderat stellt die Weichen für einen Neubau in Holtensen: Auf Antrag von Ortsbürgermeister Wilhelm Subke für die SPD-Ratsfraktion hat das Gremium mit großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen beschlossen, die Finanzierung für den rund 1,8 Millionen Euro teuren Bau eines neuen Nimmerland-Kindergartens zu sichern. Zu diesem Zweck nahmen die Ratsmitglieder eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über eine Million Euro in den Gemeindehaushalt 2021 auf und beschlossen eine weitere VE über 800.000 Euro für den Haushalt 2022.

Neubau neben dem Dorfgemeinschaftshaus

In der Ortsmitte soll der Neubau für den kommunalen Kindergarten entstehen – auf einem rund 1500 Quadratmeter großen Gemeindegrundstück direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus. Zunächst muss an dieser Stelle jedoch das ehemalige Volksbank-Gebäude, das zuletzt noch als Kinderhort genutzt wurde, abgerissen werden. Die Gemeindeverwaltung holt derzeit Angebote für den Abriss ein. Baulich eignet sich das Gebäude laut Gemeindebürgermeister Christoph Meineke nicht mehr für einen Kindergarten nach aktuellen Erfordernissen und baurechtlichen Vorschriften. Daher müsse das Haus voraussichtlich noch in diesem Jahr einem Neubau weichen.

Zweigeschossiges Haus ist geplant

In ihren Schätzungen kalkuliert die Gemeinde mit Bau- und Nebenkosten von rund 1,8 Millionen Euro für ein zweigeschossige Haus, um dort künftig die Nimmerland-Tagesstätte mit drei Betreuungsgruppen für Kindergarten- und Krippenkinder aufzunehmen. Zur geplanten Ausstattung gehört unter anderem ein Turn- und Bewegungsraum.

Derzeit ist der Nimmerland-Kindergarten noch im ehemaligen Küsterhaus neben der Kirche untergebracht. Quelle: Frank Hermann

Subke begrüßt die planerischen Fortschritte und die finanzielle Absicherung des Projekts. Schon seit vielen Jahren wünschten sich die Holtenser eine Lösung mit mehr Platz und besseren pädagogischen Betreuungsmöglichkeiten für den Kindergarten Nimmerland. Der aktuelle Standort im ehemaligen Küsterhaus neben der Kirche entspreche in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Anforderungen. So fehlten in dem engen Fachwerkhaus Schlafräume für Krippenkinder und Sozialräume für Erzieher. Zudem sei die Spielfläche im Außenbereich sehr knapp bemessen.

Baubeginn im Jahr 2022

„Ich bin froh, dass es jetzt endlich richtig losgeht. Denn diesen Vorhaben genießt eine hohe Priorität“, betont Subke und geht von einem Baubeginn im Jahr 2022 aus. Zu berücksichtigen sei bei den weiteren Planungen, dass es im Kindergartenbetrieb nicht zu Konflikten mit dem benachbarten Dorfgemeinschaftshaus kommt. Dazu gehört nach Einschätzung von Meineke zum Beispiel die Parkplatzfläche in der Ortsmitte, die auch von Besuchern des Dorfgemeinschaftshauses genutzt werde.

Zudem sei ein zunächst angedachter Verbindungsgang zwischen beiden Gebäuden, um gemeinsame Angebote einfacher nutzen zu können, nicht realisierbar: Die Feuerwehr benötigt im Ernstfall eine ungehinderte Erreichbarkeit mit ihren Einsatz- und Rettungsleitern zu beiden Häusern.

Nächster Schritt sei für die Gemeinde Wennigsen nun die Vergabe der Planungsleistungen. „Zum Glück liegt das Projekt unter 2 Millionen Euro, und wir können dadurch eine europaweite Ausschreibung der Leistungen vermeiden“, sagt Meineke.

Von Frank Hermann