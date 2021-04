Holtensen

Seit mindestens fünf Jahren verfolgt der Ortsrat Holtensen bereits den Neubau des Kindergartens Nimmerland, berichtete Ortsbürgermeister Wilhelm Subke zuletzt auf der Ortsratssitzung am Mittwochabend. Nun geht es endlich voran: Noch in diesem Jahr wird das ehemalige Volksbank-Gebäude in der Ortsmitte Straße abgerissen, um dort Platz für die neue Kita zu schaffen.

Der Kindergarten Nimmerland wurde in den 80er Jahren als Spielkreis gegründet und 2006 zu einem Kindergarten umgewandelt. Aktuell ist er im ehemaligen Küsterhaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde untergebracht. Doch das Gebäude entspricht nicht den neusten Standards der Kinderbetreuung, das Außengelände ist zu klein, es fehlen Schlafräume für Krippenkinder und Sozialräume für Erzieher.

Daher wünschen sich die Holtenser schon seit Jahren eine Lösung mit mehr Platz und besseren pädagogischen Betreuungsmöglichkeiten für den Kindergarten Nimmerland. Zudem kann die Kita in dem alten Fachwerkgebäude nicht erweitert werden. Doch eine Erweiterung ist dringend nötig, da in der Gemeinde Betreuungsplätze fehlen. Daher sollen künftig 65 statt wie bisher 43 Kinder in Holtensen betreut werden.

Neubau kostet rund 1,8 Millionen Euro

Zunächst hat die Verwaltung 2017 geprüft, ob in dem aktuellen Gebäude an der Linderter Straße 20, in dem früher die Volksbank ihre Geschäftsstelle hatte, bevor dort dann Flüchtlinge untergebracht waren und anschließend der Hort, genutzt werden kann. Doch nun ist klar: Es muss ein Neubau her – und dieser wird etwa 1,8 Millionen Euro kosten. Der Abriss des alten Gebäudes soll in den kommenden sechs bis acht Wochen erfolgen. Für den Abriss und die architektonischen Planungskosten stehen rund 200.000 Euro an Haushaltsresten zur Verfügung.

Voraussichtlich kann im kommenden Jahr dann mit dem Bau der neuen Kita begonnen werden. Bisher ist auf dem Areal ein zweigeschossiges Gebäude vorgesehen – mit großen, hellen Räumen und viel Platz für die Jungen und Mädchen. Zudem soll die Kita barrierefrei werden. Die neue Kita hätte eine Außenfläche von etwa 800 Quadratmetern. Fachbereichsleiterin Barbara Zunker betonte, dass bei der Planung auch die Kita-Mitarbeiter so weit es geht einbezogen werden. Zur geplanten Ausstattung gehört unter anderem ein Turn- und Bewegungsraum.

Keine Verbindung zum DGH möglich

Eine bauliche Verbindung der Kita mit dem benachbarten Dorfgemeinschaftshaus, die sich der Dorfgemeinschaftsverein gewünscht hatte, sei allerdings nicht möglich, berichtete Bauingenieurin Nina Algermissen von der Wennigser Bauverwaltung. Unter anderem, weil eine Verbindung im Brandfall die Feuerwehr einschränken würde.

Auch die Frage, ob die Kita genug Platz für eine vierte Gruppe böte, musste Algermissen verneinen. Dafür sei das Außengelände zu klein. Denn pro Kind müssen 12 Quadratmeter Außenfläche geboten werden. Bei vier Gruppen wäre also ein rund 1050 Quadratmeter großes Außengelände nötig. „Wir haben dort aber nur etwas mehr als 800 Quadratmeter“, sagte Algermissen.

Der Neubau von Kindertagesstätten wird von Bund, Land und Region Hannover gefördert. Die aktuell möglichen Fördermittel werden vom zuständigen Fachbereich derzeit ermittelt.

Von Lisa Malecha