Urlaub mit dem Hund? Das bereitet so manchem Hundebesitzer Schwierigkeiten. Dafür hat das Reisebüro Ferientraum Reisen in Wennigsen-Holtensen nun eine Lösung: Mit dem Waumobil können Hundebesitzer ihr Haustier ganz einfach mit in den Campingurlaub nehmen. In Deutschland eine Seltenheit.