Wennigsen/Steinkrug

Kaum private Übernachtungen, und die Messegäste fallen komplett weg: In der Hotellerie herrscht Flaute. Nach Einschätzung des Deutschen Hotel-und Gaststättenverbandes (Dehoga) hat die Corona-Pandemie mit ihren Folgen die gesamte Branche in eine tiefe Krise gestürzt. Gastronom Nico Christou führt die Hotel-Restaurants Steinkrug sowie Pinkenburg in Wennigsen – und muss seit rund zwei Jahren erhebliche Einbußen bei den Zimmerbuchungen hinnehmen.

Eine schwierige Zeit

Christou spricht von „einer schwierigen Zeit“ für die Hotels und andere Übernachtungsbetriebe. Bei Buchungen von privaten Reisenden habe er im Steinkrug und in der Pinkenburg einen Rückgang von 90 Prozent im Vergleich zu Zeiten vor Corona verkraften müssen. „Und Messegäste haben wir gar nicht mehr, weil es auch keine Messen gibt. Das trifft uns schon hart“, sagt der Gastronom, der 20 Hotelzimmer im Steinkrug sowie zehn weitere Zimmer in der Pinkenburg vorhält.

Geholfen habe in dieser Zeit die Zimmervermietung an Monteure und Handwerker auswärtiger Firmen, die auf Baustellen in der Region im Einsatz sind. Bei diesen Buchungen habe es nur einen leichten Rückgang gegeben. „Da liegt die Auslastung bei immerhin 80 Prozent. Viele Firmen schicken ihre Mitarbeiter schon seit Jahren regelmäßig zu uns, wenn sie in der Nähe zu tun haben. Dafür liegt vor allem das Hotel Steinkrug günstig, um die Arbeitsstelle schnell zu erreichen“, erläutert Christou.

Der Verzicht auf die Messegäste, die zum großen Teil ebenfalls zum Stammpublikum gehörten, sei dagegen ein Schlag ins Kontor. Bei Messen seien die Hotelzimmer normalerweise auf zwei bis drei Jahre im Voraus ausgebucht. Für Christou ist diese fehlende Zimmerbelegung „ein Desaster“.

Restaurantbetrieb hilft

Dauerhafte Ausfälle in der Hotellerie habe er einigermaßen mit dem Restaurant- sowie mit dem Saalbetrieb an beiden Standorten ausgleichen können – stets unter Beachtung der Coronabestimmungen. Vor allem der große Biergarten im Freien sowie der ebenfalls großzügige Innenbereich haben dabei geholfen, die Abstandsregeln einzuhalten.

„Unser Gastronomiekonzept fußt auf den drei Säulen Hotel, Restaurant und Saal. So haben wir immer noch Boden unter den Füßen, auch wenn eine Säule etwas wankt. Darum sind wir bislang mit einem blauen Auge davongekommen“, betont der Geschäftsmann.

Hoffen auf Besserung

Für die Zukunft im Hotelgewerbe setzt Christou auf das Prinzip Hoffnung. Von großer Bedeutung sei es, dass die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie bald wieder mehr private Reisen und damit auch private Übernachtungen ohne Einschränkungen möglich mache. Und: „Wir brauchen wieder die Buchungen von Messegästen. Messen sind für uns das A und O“.

Von Frank Hermann