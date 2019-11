Bredenbeck

Tierischen Besuch hatten die Zweitklässler der Grundschule Bredenbeck im Rahmen der Unterrichtseinheit rund um den Igel: Bianca Raschke von der Einrichtung Igel-Notfallstation kam mit Peppa vorbei – einer jungen Igeldame, die schon seit einigen Wochen bei ihr zur Pflege lebt.

Raschke ist gelernte Versicherungskauffrau und betreut derzeit zehn pflegebedürftige Igel bei sich in Lathwehren. Die Zweitklässler lauschten zuerst einem kleinen Vortrag über die Eigenschaften und Lebensweise des Igels. Obwohl sie das Meiste davon bereits im Sachunterricht gelernt hatten, war das Interesse groß. Die Spannung der Sieben- und Achtjährigen stieg am meisten an, als Peppa aus ihrem Igelhaus hervorkam. Neugierig schaute der kleine Igel in die Runde. Er fraß etwas Katzenfutter und krabbelte munter umher.

Matteo (rechts) will wissen, was er machen soll, wenn er einen Igel in der Natur findet. Quelle: Grundschule Bredenbeck

Fragen über Fragen prasselten auf Bianca Raschke ein: „Was ist, wenn ich einen Igel in der Natur finde?“, wollte Matteo wissen. „Wann ist ein Igel zu schwach zum Überwintern?“, fragte Farha. Geduldig beantwortete die Fachfrau jede Frage und schenkte den Kindern Informationsblätter, damit sie auch in Zukunft immer genau wissen, wie sie mit einem Igel umgehen sollten.

Die kleine Igeldame „Peppa“ fühlt sich in der Klasse 2a der Grundschule Bredenbeck offensichtlich sehr wohl. Quelle: Grundschule Bredenbeck

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha