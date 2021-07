Wennigsen

In der Verwaltung der Gemeinde Wennigsen gibt es eine neue Fachbereichsleiterin: Die 57-jährige Diplom-Verwaltungswirtin Ilse Baxmann leitet seit Anfang Juni den kommunalen Fachbereich Bildung und Soziales. Sie tritt damit die Nachfolge von Barbara Zunker an, die in den Ruhestand geht.

Ihrer Vorgängerin ist Baxmann dankbar. „Sie hat mir gemeinsam mit dem Bürgermeister sofort die Verantwortung übertragen“, sagt die Nachfolgerin. Obwohl Zunkers Amtszeit erst am 30. September endgültig ende, habe sie ihr mit Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) bereits Anfang Juni die Leitung des Fachbereiches übertragen und sei auf den Posten der Stellvertreterin gerückt. „Ich bin aber froh, dass wir in meinen ersten vier Wochen gemeinsam in einem sehr engen Austausch gearbeitet haben“, sagt Baxmann. Einfach nur den Staffelstab zu übernehmen wäre viel schwieriger gewesen, betont die neue Fachbereichsleiterin.

Hohe Arbeitsbelastungen sind ihr bestens bekannt

Während Zunker derzeit bis zu ihrer offiziellen Verabschiedung Resturlaub nimmt und verbliebene Überstunden abbaut, gibt es für Baxmann jede Menge Arbeit. „Ich war schon um 7 Uhr morgens im Büro“, erzählt sie. Dies sei aber auch einem besonderen Umstand geschuldet. „Ich bin zurzeit wegen eines Krankheitsfalls und einer Stellenvakanz für alle vier Teams im Fachbereich zuständig: Soziales, Kindertagesbetreuung, Jugendpflege und Schule“, sagt Baxmann.

Normalerweise würden zwei Teams von anderen Kräften betreut. Die vorübergehenden Zusatzaufgaben nimmt sie aber gelassen hin. „Es ist meine vierte Station in einer öffentlichen Verwaltung. Mir sind die hohen Arbeitsbelastungen wegen des Fachkräftemangels bekannt“, sagt die Diplom-Verwaltungswirtin.

Lesen Sie auch Wennigsen: Gemeinde sucht händeringend Fachpersonal

Berufliche Stationen mit Leitungsaufgaben

Angetreten hat die in Seelze aufgewachsene Frau ihren Dienst in Wennigsen bereits am 1. Juni. Zuvor war sie vier Jahre lang bei der Gemeinde Isernhagen tätig – ebenfalls als Abteilungsleiterin. Auch ihre vorherige Station bei der Stadt Hemmingen war mit Führungstätigkeiten verbunden. Unter anderem habe sie das Bürgermeisterbüro geleitet, sei aber auch schon für die Gremienbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen. Ihre berufliche Laufbahn hatte sie unmittelbar nach dem Abitur 1983 bei der Stadt Garbsen begonnen.

Baxmann verweist auch auf ein 2014 abgeschlossenes berufsbegleitendes Studium der Arbeitswissenschaften. „Das wäre für meine berufliche Laufbahn nicht unbedingt erforderlich gewesen, aber ich wollte über den Tellerrand gucken“, sagt die 57-Jährige. „Ich mag keine Langeweile.“

Ilse Baxmann lebt mit ihrem Mann in Ronnenberg. Ihre beiden Töchter sind bereits erwachsen. Quelle: Ingo Rodriguez

Die mit einem Landwirt verheiratete Mutter von zwei erwachsenen Töchtern wohnt schon seit 30 Jahren in Ronnenberg. Aufgrund ihrer beruflichen Stationen verfügt Baxmann über ein großes Netzwerk in den Verwaltungen der Regionskommunen. In Wennigsen habe sie bereits die kurzen Dienstwege zu schätzen gelernt. Aber auch der kollegiale Umgang sei ihr schon positiv aufgefallen. „Man unterstützt sich gegenseitig und steht in einem guten Austausch“, sagt sie.

„Soziale Angebote stützen das gesellschaftliche Gefüge“

Das wird ihr bei ihren ersten Großprojekten für die Gemeinde entgegenkommen. „Wir haben in Wennigsen einen großen Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen“, nennt Baxmann eine wichtige Aufgabe. Auch die Sanierungen der Grundschulen in Bredenbeck und Wennigsen würden sie sehr beschäftigen. Ihr liege es aber auch sehr am Herzen, mit der Jugendpflege für junge Menschen weiterhin attraktive Angebote zu schaffen.

Generell sei ihr eine Angebotsvielfalt im sozialen Bereich wichtig. „Viele Dinge sind zwar keine kommunalen Pflichtaufgaben, sondern freiwillige Leistungen. Aber dieser Bereich ist wichtig, um das gesellschaftliche Gefüge zu stützen“, findet Baxmann. Trotz derzeit langer Arbeitstage findet die 57-Jährige auch regelmäßig Gelegenheiten zum Energietanken. „Bei der Gartenarbeit, beim Wandern und auf Kulturreisen“, sagt Baxmann.

Von Ingo Rodriguez