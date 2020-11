Wennigsen

Wennigsens größtes Neubaugebiet wächst immer weiter: Zahlreiche Häuser des Baugebiets Caleidis stehen schon und sind auch bereits bewohnt. Im Frühjahr wird mit der Arbeit im letzten Baufeld begonnen. Im Sommer 2022 soll das neue Wohngebiet dann komplett fertiggestellt sein.

„Die letzten zwei Baufelder, die größtenteils aus Eigentumswohnungen bestehen, gehen jetzt in den Vertrieb“, sagt Immobilienmakler Marko Knust von der Sparkasse Hannover. Das Unternehmen vermarktet die Häuser und Wohnungen im Neubaugebiete Caleidis. Bereits jetzt sei ein Großteil der rund 150 Wohneinheiten vermittelt. „Etwa 120 sind bereits verkauft, nur noch 30 sind frei“, sagt Knust, der selber aus Wennigsen kommt. „Bei den 30 freien Wohneinheiten handelt es sich größtenteils um Eigentum.“

Kein Erbbaurecht im Klostergrund

Den Klostergrund, wie das Areal auch genannt wird, hatte die Klosterkammer Hannover an den Investor aus Köln verkauft. Der Vertrag über den Klostergrund bedeutete für die Klosterkammer Hannover, die seit vielen Jahren Grundstücke in Erbbaurecht vergibt, also verpachtet statt verkauft, einen Paradigmenwechsel. Der Klostergrund, der unter dem Namen Caleidis vermarktet wird, ist das größte Baugebiet, das in Wennigsen in den vergangenen Jahrzehnten geplant und erschlossen wurde – und das ohne Erbbaurecht. Das ist eher selten in der Kommune.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Im Frühjahr 2021 wird im dem Bau des letzten Baufeldes begonnen. Quelle: Ralf Orlowski

Viele Käufer der Einfamilienhäuser im Caleidis-Gebiet kommen aus Hannover. Aber auch zahlreiche Wennigser haben sich dort ein neues Heim gekauft. „Doch auch als Kapitalanlage sind die Wohnungen und Häuser begehrt“, sagt Knust. Ab Anfang Dezember können Interessenten sich eine neue Musterwohnung anschauen, die derzeit fertiggestellt wird, kündigt Knust an.

Ideal Wohnen investiert rund 50 Millionen Euro

Etwa 500 Menschen werden später in dem Baugebiet wohnen. Mehr als 50 Millionen Euro investiert das Kölner Gemeinschaftsunternehmen von Ideal Wohnen und Dereco, um auf dem früheren Gelände einer Kleingartenkolonie an der Degerser Straße Häuser zu errichten. Auf dem etwa 7,3 Hektar großen Baugrundstück entstehen insgesamt 31 frei stehenden Einfamilienhäuser, 37 Stadthäuser, acht Doppelhaushälften und 90 Eigentumswohnungen. Insgesamt werden zwölf unterschiedliche Häusertypen angeboten. Das Gebiet ist in drei Teile geteilt: An der sogenannten „Deisterterasse“ entstehen in erhöhter Lage Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Stadthäuser und Bungalows. Am „Galerieanger“ entstehen größtenteils Eigentumswohnungen und am „Mühlengrund“ werden größere Einfamilienhäuser und Stadthäuser gebaut.

Interessenten können sich im Internet auf www.caleidis.de und aufwww.meintraumwohnen.de über das Neubaugebiet informieren. Zudem steht Marko Knust Vertrieb von der Sparkasse Hannover unter Telefon (05 11) 30 00 66 77 für Informationen zur Verfügung. Zudem ist Florian Krause seit Juli Ansprechpartner für Kaufinteressenten. Krause ist unter Telefon (05 11) 30 00 26 56 sowie per Mail an florian.krause@sparkasse-hannover.de erreichbar.

Von Lisa Malecha