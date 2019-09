Wennigsen

Wer den Festplatz am Wennigser Ortsausgang betreten will, steht neuerdings von verschlossenen Toren. Die Gemeindeverwaltung hat die Einfahrt an der Argestorfer Straße zugesperrt. „Der Festplatz wurde immer öfter als wilde Müllkippe missbraucht, deswegen schließen wir jetzt ab“, sagt der Leiter des gemeind...