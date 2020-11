Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen wird sich an dem Projekt der Region Hannover beteiligen, um für eine dreijährige Probephase auf Ortsdurchfahrten eine Tempo 30-Regelung einzuführen. Der Rat hat einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung die Hannoversche Straße in Evestorf sowie die Weetzener und die Lemmier Straße im Verlauf der Kreisstraße 230 in Sorsum für dieses Projekt anmeldet.

„Das Projekt ist auf großes Interesse gestoßen, auch Bredenbeck und die Wennigser Mark wollten mitmachen“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag. Allerdings können nur Kreisstraßen angemeldet werden, weshalb keine weiteren Ortsdurchfahrten in Wennigsen für die Teilnahme infrage kommen. Allerdings, so hofft Meineke, könnte dieses Projekt irgendwann auch auf Landesstraßen ausgeweitet werden, wenn die Ergebnisse positiv ausfallen.

Wissenschaftliche Begleitung

Hintergrund des jüngst von der Region initiierten Projekts, das auf drei Jahre ausgelegt ist, ist eine Novelle in der Straßenverkehrsordnung: Demnach ist es Straßenverkehrsbehörden nun gestattet, zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr Experimente durchzuführen. Als Straßenbaulastträger für Kreisstraßen hat die Region deshalb jetzt beschlossen, den Kommunen mit dem Innovationsprojekt ihre Unterstützung anzubieten. Ziel sei es, auf den Regionsstraßen innerhalb von Ortschaften versuchsweise Tempo 30 einzuführen.

Die Region will ermitteln, wie sich nach der Einführung eines Tempo-30-Limits der Lärm, die Verkehrssicherheit, Geschwindigkeiten und der Anteil des Radverkehrs auf der Fahrbahn verändern. Anschließend wird bewertet und entschieden, ob die Verkehrsregelung an den jeweiligen Standorten auch künftig so bleibt.

Von Lisa Malecha