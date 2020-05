Bredenbeck

Familienleben, Gesellschaftsspiele oder einfach mal wieder ein Buch lesen – die Corona-Krise hat längst wieder vergessene Beschäftigungsmöglichkeiten hervorgebracht. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und vielen Verboten im Freizeitbereich hat auch die Natur eine Renaissance erlebt. „Die Menschen haben den Wald wiederentdeckt. Das war im Deister deutlich zu spüren“, sagt Privatförster Ralf Schickhaus, der für die Bewirtschaftung von rund einem Viertel der gesamten Deisterfläche verantwortlich ist.

Vor allem im März, als der Corona-Ausbruch erstmals zu vielen Einschränkungen führte, war nach seiner Beobachtung viel Besucherverkehr zu verzeichnen. „Da kamen wir im Rahmen unserer Waldarbeiten schon gar nicht mehr durch – und haben darauf verzichtet, wenn möglich.“ Schon am frühen Morgen ging die Wanderwelle los. „Und selbst am Abend sind noch Mountainbiker mit ihren LED-Strahlern unterwegs gewesen.“ Zuletzt habe sich der Besucherstrom jedoch abgeschwächt.

Die Buchen im Deister leiden unter der Trockenheit. Quelle: Stephan Hartung

Schickhaus ist wichtig zu betonen: Er freut sich über die vielen Menschen. „Dass mehr Leute im Wald waren als sonst, ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass ihnen der Wald als Lebensraum wichtig ist und sie wieder Natur erleben wollen – gerade in Zeiten, wo sonst kaum Sport erlaubt war.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu, „dass ich selten so viele Sportler in entsprechender Kleidung gesehen habe“. Unterwegs waren aber auch viele Familien mit Kindern – ebenfalls zur Freude von Schickhaus. „Die Familie ist wieder ein Kommunikationszentrum. Einige haben Wildkräuter gesammelt oder auch Picknick gemacht.“

Wildwanderer stören den Tiernachwuchs

Das klingt alles gut. Trotzdem stellt sich bei so viel Publikumsverkehr natürlich die Frage, ob es Probleme gab – wie beispielsweise Vermüllung und andere Undiszipliniertheiten. „Noch nicht mal Abfallreste wie Taschentücher haben wir gefunden. Und als wir zwei Pärchen darauf hingewiesen haben, dass Grillen aufgrund des trockenen Holzes keine gute Idee ist, haben sie sehr verständnisvoll reagiert“, schildert der 64-Jährige. Jedoch mussten sich seine Waldarbeiten auch Sprüche gefallen lassen. „Wenn wir in den Wald mit dem Auto mussten, wurden die Leute immer aggressiver und haben unsere Arbeiter beschimpft, weil sie so viel Staub aufgewirbelt haben.“ Auch eine Anzeige habe es gegeben, berichtet Schickhaus, weil angeblich ein Wanderweg von den Waldarbeitern beschädigt wurde. „Das habe ich als bestürzend empfunden.“

Dagegen wirken die noch zu erledigenden Arbeiten lapidar, wenn es darum geht, die von Kindern mit Holz und Ästen an der Steinbeeke errichteten Brücken oder Staudämme zu entfernen. „Das sieht schön aus, kann aber bei starkem Regen zum Problem werden.“ Vielmehr störte den Förster, dass viele Deisterbesucher abseits der Wege unterwegs waren. „Damit haben sie die Wildtiere gestört. So war das Wild ständig auf Achse – im Vorjahr war das nur halb so viel.“ Gerade in der aktuellen Brut- und Setzzeit sind gestresste Tiere keine gute Nachricht, „dann entwickeln sie sich schlecht“.

Bauten wie diese muss der Förster regelmäßig entfernen. Quelle: Stephan Hartung

Bäume leiden unter der Dürre

Schlecht entwickelt hat sich auch der Buchenbestand im Deister. „50 Prozent der Bäume sind krank oder sterben ab“, sagt Schickhaus und zeigt in Richtung Baumkrone. „Dabei hat die Buche hier mit dem Lössboden eine ideale und nährstoffreiche Basis. Schuld daran ist der Klimawandel. Das Jahr 2017 war zu nass, 2018 und 2019 zu trocken. Das bringt die Bäume aus der Balance, dadurch sind die anfällig für Pilze und Käfer“, sagt er und will gar nicht an von Forschern prognostizierte Temperaturanstiege denken. „Wenn die durchschnittlichen Temperaturen um viereinhalb Grad steigen, dann steht hier kein Baum mehr.“

Privatförster ist zuständig für 2300 Hektar Wald Der Deister misst aus eine Fläche von rund 9500 Hektar. Förster Ralf Schickhaus kümmert sich um 2300 davon, den sogenannten östlichen Deister. Diese Flächen gehören der Familie Knigge und weiteren Forstgenossenschaften. Schickhaus ist einer von zwei Betriebsleitern, der Verwaltungssitz befindet sich auf dem Rittergut in Bredenbeck. Zum Kerngeschäft gehört der Verkauf von Holz. Dass Schickhaus gefühlt jeden Baum auf der großen Betriebsfläche kennt, ergibt sich bei seiner enormen Erfahrung von selbst: Der heute 64-Jährige, der in Düsseldorf aufgewachsen ist, begann im Deister am 1. Januar 1982 mit seiner Tätigkeit. hg

Von Stephan Hartung