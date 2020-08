In der Corona-Krise hält der Fahrradboom an: Die Werkstatt der Firma Reifen-Röttger in Wennigsen benötigt derzeit einen Vorlauf von etwa zwei Wochen für Reparatur- und Inspektionstermine. Zusätzlich hake mitunter die Versorgung mit Ersatzteilen, weil die Firmen in Japan und China nicht schnell genug nachproduzieren können.