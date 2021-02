Degersen

Ein paar Wochen hat er benötigt, um sich zu sammeln. Am 31. Dezember stellte Henning Deike den Betrieb im Restaurant Zum Goldenen Schlüssel ein. „Da hingen viele Erinnerungen dran. Die Wehmut ist nicht wegzudiskutieren“, sagt Deike, der das Traditionshaus an der Bergmannstraße in Wennigsen am 1. August 2003 übernahm und damit 17,5 Jahre führte. Seine Emotionen, wegen denen er zunächst ein wenig Abstand und Ruhe brauchte, haben noch einen anderen Grund: Der Gastronom geht in Rente.

„Ich hatte mir das vorgenommen, dass Ende 2020 Schluss ist. Denn im April werde ich 66 Jahre alt – und will nicht mehr pro Tag zehn Stunden in der Küche stehen, das machen meine Knie nicht mit“, sagt Deike, der Inhaber und Koch zugleich war. Damit ist bereits eine wichtige Frage beantwortet. Nein, dieser Schritt war geplant und hat nichts mit Corona zu tun. Solche und anderen Fragen, beispielsweise ob er es sich vielleicht noch anders überlegen könnte, hat er zuletzt oft genug gehört. In Wennigsen kennt man Henning Deike, „viele Leute haben mich auch auf der Straße angesprochen“.

Tief verschneit zeigt sich das Gasthaus im Jahr 2011. Quelle: Stephan Hartung (Repro)

Die Kommunikation auf der Straße wiederum hat ihre Ursache in der aktuellen Corona-Verordnung: In den finalen Wochen war, wie woanders ebenso, auch für den Goldenen Schlüssel kein Betrieb möglich – ein Grund mehr für die Wehmut des Gastronoms aus Degersen. „Es war eine tolle Zeit mit tollen Gästen. Mir tat es sehr leid, dass wir uns nicht voneinander verabschieden konnten.“ Viele Stammkunden überraschten ihn aber per Post. „Ich habe zu Weihnachten viele Grußkarten bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Er ist ein Kind des Calenberger Lands

Viele Gäste kannten ihn nicht nur aus seinem Restaurant in Wennigsen, wo er besonders für Wildgerichte, Cordon Bleu und Rinderfilet als Spezialist galt. Deike ist ein Kind des Calenberger Lands, was seine gastronomische Laufbahn angeht. Seine Ausbildung absolvierte er im Sporthotel Fuchsbachtal, arbeitete danach in der Gaststätte Rehbock in Barsinghausen. Außerdem bewies er seine Kochkunst im Hotel Benther Berg. Ein Abstecher außerhalb der Deisterregion führte den gebürtigen Hannoveraner in die Küche des Agnes-Karll-Krankenhauses in Laatzen.

Dieses Bild stammt von 2004, als eine Renovierung abgeschlossen war. Quelle: Stephan Hartung (Repro)

Ein Leben lang also Koch mit Herz und Seele – nur wie hat es angefangen? „Sehr früh“, sagt Deike und lacht. Als Kind wuchs er in Benthe auf. Gute Freunde von ihm waren die Kinder der Betreiber-Familie der Benther Bergterrassen. „Wir haben auch mal in die Küche schauen dürfen. Diese hohen Mützen der Köche haben mich sofort fasziniert.“

Im Goldenen Schlüssel beschäftigte Deike zwei Festangestellte sowie zwölf Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis. Zeitweise waren auch seine Tochter Jessica El Handassi-Deike sowie seine Frau eingebunden. „Wir erleben jetzt mal Wochenenden“, sagt Carole Deike und lacht. Die neu gewonnenen Freizeit wollen sie – sobald es wieder möglich ist – auch für Reisen zu ihren Lieblingsinseln in Griechenland oder auf die Kanaren nutzen. Daheim kochen will Henning Deike übrigens weiterhin. „Wenn es nicht in Arbeit ausartet“, verrät er mit einem Augenzwinkern.

Das ist der Goldene Schlüssel Das Restaurant Zum Goldenen Schlüssel gehört zu den Traditionshäusern in Wennigsen mit einer langen Historie. Es besteht seit 1877. „Los ging es damals mit einer Schlosserei, eine Gaststätte stellte den Nebenerwerb dar“, sagt Henning Deike und erklärt damit zugleich die Namensgebung. Er prägte als Koch und Inhaber die vergangenen 17,5 Jahre. Kurios: Sein Vorgänger, Alfons Kirchler, führte den Betrieb annähernd genauso lang, ehe er 2003 an Deike übergab. Das Restaurant selbst gibt es nach einem Umbau weiterhin. Nach Kenntnis von Henning Deike wird es deutsche und italienische Küche bieten „und im Beinamen auch den Goldenen Schlüssel tragen“. Derzeit sei der neue Pächter bereits dabei, die Räume zu renovieren, sagt Verpächter Frank Hartmann. Der Außer-Haus-Verkauf soll so schnell wie möglich beginnen.

So sieht das Restaurant heute aus. Der Schriftzug „Zum Goldenen Schlüssel“ ist bereits demontiert. Quelle: Stephan Hartung

Und natürlich muss die Frage nach der Wehmut noch mal gestellt werden: Ist sie mit ein wenig Abstand immer noch vorhanden? Ein bisschen schon. Henning Deike erinnert sich eine Autofahrt mit seiner Frau von Degersen nach Wennigsen. „Der Weg war fast so wie zur Arbeit, den sind wir täglich gefahren. Das war schon komisch.“ Selbst wenn in den vergangenen Jahren dienstags und mittwochs Ruhetag war, im Restaurant fiel trotzdem täglich etwas an. Dennoch: Deike schaut auf zahlreiche alte Bilder und Zeitungsausschnitte, die er vor sich ausgebreitet hat. Und wirkt zufrieden. „Es war doch vieles ziemlich gut.“

Anekdoten und Geschichten: Diese Erlebnisse blieben hängen Dass in fast 18 Jahren viel passiert ist, versteht sich von selbst. Drei prägende Ereignisse sind Henning Deike besonders in Erinnerung geblieben. „Es war Samstag, 15. Juni 2015. Wir hatten vollen Betrieb und abends eine geschlossene Gesellschaft.“ Drei Telefonate innerhalb einer Stunde sollten die Vorbereitung stören. „Zunächst hat mein Koch mit sofortiger Wirkung gekündigt. Dann rief ein guter Freund an und berichtete von seiner Leukämie-Erkrankung. Und dann erfuhr ich vom Autounfall meiner Frau.“ Seine Frau blieb unverletzt, kaufte noch ein und half im Gasthaus mit. „Ich habe gearbeitet wie ein Roboter“, erinnert sich Carole Deike und lacht. Im Jahr 2011 fuhren die Eheleute im tiefsten Winter nach Dienstschluss nach Hause und entdeckten durch Zufall einen Gast. Er lag am Straßenrand im Schnee, gestürzt wegen der Witterung oder zu viel Alkohol. „Wir haben ihm geholfen, sonst wäre er erfroren – zum Dank ist er dann aber nicht mehr ins Restaurant gekommen“, erzählt Carole Deike. Ebenfalls ein einschneidendes Erlebnis: Die Einführung des Rauchverbots in Gaststätten im Jahr 2008. „Plötzlich waren Tresen und Gastraum leer. Ich hatte schon Sorge, dass wir Insolvenz anmelden müssen“, sagt Henning Deike und erinnert sich, „dass mit dem Bau eines Raucherraums die Gäste wiederkamen. Aber der hat viel Geld gekostet“.

Von Stephan Hartung