Wennigsen

Die Wennigser Jugendpflege hat sich mit einem tollen Abend am Lagerfeuer bei ihren vielen ehrenamtlichen Helfern bedankt – und sich dabei kulinarisch und auch kulturell mächtig ins Zeug gelegt. Es gab selbst gemachte Burger mit und ohne Fleisch, eine eigens kreierte vegane Kürbissuppe und handgefertigte Frühlingsrollen. Das Irish-Folk-Duo Whiskey and Rye aus Hannover machte Musik. „Begeistert wurde mitgesungen und zu fortgeschrittener Stunde sogar getanzt“, berichtet Jugendpfleger Christoph Knoke.

Gut 50 Gäste waren der Einladung der Jugendpflege gefolgt. 150 Einladungen waren vorher verschickt worden. So groß ist das Netzwerk der Ehrenamtlichen aus Vereinen, Verbänden und Privatpersonen mittlerweile. „Ein Glücksfall für die Wennigser Kinder und Jugendlichen“, findet Knoke – denn alleine wäre das umfangreiche Programm der Jugendpflege mit ihren vielfältigen Angeboten nicht zu leisten.

Die Band Whiskey and Rye spielt Folk. Quelle: Christoph Knoke

Insbesondere im Ferienprogramm kommt ein Großteil der Angebote aus dem Ehrenamt. Aber auch die Schulkindbetreuung „Ferien ohne Koffer“ wäre ohne die ehrenamtliche Unterstützung von den Jugendleitern und vom Team des Wasserparks kaum zu bewältigen.

Die Jugendpflege hat ausgerechnet: Im vergangenen Sommer haben fast 300 Wennigser Kinder an den Aktionen teilgenommen, das ist nahezu ein Drittel, wenn man davon ausgeht, dass etwa 940 Jungen und Mädchen von sechs bis zwölf Jahren derzeit in der Gemeinde leben. Diese Zahl könne sich sehen lassen – ebenso wie die tolle Leistung all jener, die ihre freie Zeit der Kinder- und Jugendarbeit widmen. „Und denen kann man gar nicht genug danken“, sagt Knoke.

Von Jennifer Krebs