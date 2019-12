Wennigsen

Von seinem Büro in der zweiten Etage aus schaut Jan Krebs aufs Wasser. „Echt schön hier in Wennigsen“, sagt er. Auf der Fensterbank steht ein Foto mit seinen zwei Kindern, drei und sechs Jahre alt. Der 34-Jährige lächelt. Das Bild habe er unbedingt gleich am ersten Arbeitstag mit ins neue Büro nehmen sollen.

Krebs ist der neue Mann im Wennigser Rathaus – er ist Wennigsens erster hauptamtlicher Klimaschutzmanager. Inzwischen ist es schon fast zwei Jahre her, dass der Rat einen Klimaschutzmanager für Wennigsen beschlossen hat. Die zu 90 Prozent vom Bund geförderte Stelle ist vorerst auf drei Jahre befristet.

Neue Rats-Arbeitsgruppe

Vor allem die Grünen warten schon lange darauf, dass Wennigsen endlich jemanden bekommt, der sich der Thematik annimmt. Der neue Klimaschutzbeauftragte arbeitet auch in der neuen Rats-Arbeitsgruppe zum Klimaschutz mit, die sich vor zwei Wochen gegründet hat. In dieser Runde hatte er bereits vor Dienstantritt die Möglichkeit gehabt, sich vorzustellen. Inzwischen haben ihn auch die Kollegen im Rathaus kennengelernt.

Krebs begrüßt den Aufwind, den das Thema Klimaschutz durch die „ Fridays for Future“-Bewegung bekommt. Der Klimaschutzmanager hat eine lange Liste an Projekten auf den Tisch bekommen, die in Wennigsen angepackt werden sollen. „Ich bin gespannt darauf, was wir alles bewegen können“, sagt Krebs und ist motiviert.

Es besteht Nachholbedarf

Schon im Vorstellungsgespräch sei deutlich geworden, sagt er, dass die Gemeinde möchte, dass in Sachen Klimaschutz noch deutlich mehr konkret passiert. Wennigsens ehrenamtlicher Klimaschutzbeauftragter Detlev Krüger-Nedde hatte zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gemeinde von den Zielen und der Umsetzung ihres Klimaschutzaktionsprogramms weit entfernt sei und Nachholbedarf bestehe.

Unter anderem sollen mit dem Klimaschutzmanager die Aktivitäten zur Energieeinsparung noch einmal deutlich verstärkt werden. Krebs wird ein kommunales Energiemanagement aufbauen, um eigene Liegenschaften so energiesparend und effizient wie möglich zu bewirtschaften.

In ihrer Rolle als Verbraucher, sagt er, müsse die Kommune hier auch Vorbild sein für Bürger und Unternehmen. Mit der Klimaschutzagentur Region Hannover gebe es obendrauf noch ein gutes Netzwerk und größtenteils kostenlose Angebote, „auf das wir zurückgreifen können und sollten“, sagt Krebs und denkt dabei etwa an Energieberatungen für private Hausbesitzer.

Wertvolle Erfahrungen

Krebs bringt für seinen neuen Job wertvolle Erfahrungen mit. Zuletzt war er als Masterplan-Koordinator für das Landkreis-Bündnis Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg im Rahmen des Bundesförderprogramms „Masterplan 100 % Klimaschutz“ verantwortlich. Über Jahre aufgebaute Kontakte, vor allem zu Fachleuten, könnten nun vielleicht hilfreich sein, sagt er.

Davor war der gebürtige Berliner, der jetzt mit seiner Familie in Hameln wohnt, zuständig für das Projektmanagement und die -koordination eines internationalen Projekts des Naturschutzbunds Deutschland ( Nabu). Und davor unterstützte er die Bundesgeschäftsstelle des Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) im Bereich Klima und Energiepolitik bei der Kampagnenbetreuung sowie im Projekt- und Veranstaltungsmanagement. Seinen Master of Science erwarb Krebs im internationalen Studiengang Landscape Ecology and Nature Conservation an der Universität in Greifswald.

„Klimaschutz geht uns alle an“

„Klimaschutz geht uns alle an – das lebe ich auch privat“, sagt Wennigsens neuer Klimaschutzmanager. Seine Tipps für den Alltag: vorausschauend Autofahren und nicht unnötig beschleunigen oder bremsen. Das spare bis zu 20 Prozent an Kraftstoff. Clever heizen: Wer die Raumtemperatur um ein Grad verringert, schmälert die Heizkosten bereits um etwa 6 Prozent. Für Küche und Schlafzimmer werden 18 Grad empfohlen, für Flure 15 Grad. Auch nachhaltig produzierte Produkte schonen die Ressourcen.

Kleine Maßnahmen summieren sich, sagt Krebs und empfiehlt jedem, mal seine eigene CO2-Bilanz auszurechnen. „Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln und unseren Lebensstil anpassen.“ Und er fordert: „Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit sich jeder Einzelne klimafreundlich verhalten kann.“

