Wennigsen

Diese Premiere ist gleich doppelt gelungen: Der Kulturkreis Kloster hatte für Sonnabend zum ersten Open Air im Garten des Johanniterhauses eingeladen – und dann auch direkt zu einem Konzert mit eher untypischen Musik für den Kulturkreis, zum Jazzkonzert.

Statt klassischer Klänge durften sich die Besucher unter freiem Himmel über Shereen Adam & Band freuen, die nicht nur Jazz-Standards und Latin-Groove auf die Bühne brachten, sondern auch bekannte Poptitel auf ihre ganz eigene Art interpretierten.

Neues Genre kommt an

„Unglaublich, es war einfach wunderschön! Fantastisch“, geriet Christa Grünreich vom Kulturkreis Kloster Wennigsen ins Schwärmen, als sie über das Open Air sprach. Es wurde durch das Programm „Niedersachsen dreht auf“ des Landes Niedersachsen und der Kulturförderung der Region Hannover unterstützt. Nur wenige Stunden hatte es gedauert, bis alle Tickets für das Event verkauft waren. „Wir hätten doppelt so viele Karten verkaufen können“, sagte Grünreich, die sich über den Erfolg des Experiments freute. „Wir hatten schon länger darüber nachgedacht, uns genremäßig zu erweitern. Das Konzert hat gezeigt, dass das auch durchaus gewünscht war.“

Zahlreiche Besucher waren zu dem ersten Jazz-Open-Air vom Kulturkreis Kloster Wennigsen gekommen und haben bei Sonnenschein – und zum Teil starkem Wind – die Musik von Shereen Adam & Band genossen. Quelle: Christa Grünreich

Im Sommergarten hinter dem Johanniterhaus waren Tische, Bänke, Getränke und Gegrilltes vom Team um Marco Kurzok vorbereitet worden. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Kulturkreises, Christian Müller-Schloer, mit Dankesworten an Land und Region begann das Konzert mit den glücklichen Musikerinnen und Musikern nach einer langen Corona-Pause.

Wiederholung ist geplant

Die Band mit Sängerin Shereen Adam, Hervé Jeanne (Kontrabass) Hans-Malte Witte (Saxofon) und Joe Dinkelbach (Klavier) – alle vier als hervorragende Jazzmusiker international bekannt – begann mit einer Komposition von Hervé Jeanne, „Inspired By The Birds“.

Es folgte eine Auswahl an Standards wie „Cheek To Cheek“, „On The Sunny Side Of The Street“, „Autumn Leaves“ und „Summertime“ im Wechsel mit unbekannteren Soul- und Jazzinterpretationen. Alle vorgetragenen Stücke wurden durch die wunderbare Stimme von Adam zu einem besonderen Erlebnis, berichtete Grünreich. Adams Interpretation, die Soli und das Ensemblespiel der Musiker verschmolzen zu einer Einheit. In den leisen Momenten lauschte das Publikum gebannt, es war nur noch das Rauschen des Windes zu hören, an wieder anderen Stellen animierte Adam zum Mitschnipsen und Klatschen.

Shereen Adam & Band haben die Zuschauer mit ihrer Mischung aus Jazz, Pop und Klassikern überzeugt. Quelle: Christa Grünreich

Nach der Pause ging es dann weiter mit Stücken wie „It’s Probably Me“, „Bridge Over Troubled Water“ und „Water Under Bridges“. Den lang anhaltenden Beifall belohnte die Band mit zwei Zugaben. Den stimmungsvollen leisen Abschluss bildete, von einigen Zuhörern mitgesummt, „Moon River“ von Henri Mancini. Der große Wunsch vieler Gäste: Bitte wiederholen! Und diesem will der Kulturkreis Kloster Wennigsen nachkommen, verriet Grünreich. „Wir werden so etwas auf jeden Fall wiederholen.“

Von Lisa Malecha