Wennigser Mark

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens tritt der Jazzchor After Six bei der Reihe Kultur in der Kapelle auf und gibt im Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert.

„Die Vorfreude der Chormitglieder auf eine spannungsvolle Reise durch neues und lieb gewordenes Repertoire ist riesig“, sagt der Veranstalter. Die ausgesuchten Songs erzählen von den großen Gefühlen des Lebens - von Herzschmerz und Sehnsucht, von Verlust und Neuanfang, Fernweh und Heimatgefühl. Viele der Stücke wurden dem Chor sprichwörtlich auf den Leib geschneidert: neben fünf exklusiven Arrangements für den Chor und weiteren Werken namhafter Arrangeure befindet sich auch eine Komposition von Chormitglied Jan Weigang im Repertoire. Und selbstverständlich werden beim Konzert auch festliche weihnachtliche Klänge nicht zu kurz kommen.

Der Jazz Chor After Six tritt im Corvinus-Zentrum auf – und singt dort unter anderem auch weihnachtliche Lieder. Quelle: Jo Titze

Der Jazzchor After Six ist beim Niedersächsischen Chorwettbewerb 2017 in einem starken Teilnehmerfeld für sein hohes künstlerisches Niveau mit dem zweiten Platz honoriert worden. Unter der Leitung der renommierten Jazzkünstlerin Anja Ritterbusch nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine beflügelnde Reise durch vokale Jazz- und Popmusik.

Der Jazzchor After Six gehört seit 20 Jahren zur hannoverschen Chorlandschaft und nimmt sein. Dynamische A Cappella-Klänge treffen auf spannende Jazz-Arrangements, pulsierende Latin-Titel auf eingängige Popsongs und Balladen.

Hier gibt es Karten

Karten für das Konzert im Rahmen der Reihe „Kultur in der Kapelle“ kosten 15 Euro. Sie sind im Vorverkauf beim Reisebüro Cruising und "Das Buch", jeweils in der Hauptstraße in Wennigsen, erhältlich.

Von Lisa Malecha