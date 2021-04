Wennigsen

Nach reichlich Diskussionen und auch etwas Gegenwind hat die CDU Wennigsen am Mittwochabend einen neuen Vorstand gewählt. Joachim Batke ist neuer Vorsitzender des Gemeindeverbands. Sein Vorgänger, Ernst Herbst, trat nicht erneut zur Wahl an.

15 Christdemokraten waren am Abend zu der Versammlung gekommen, in der es um die Vorstandswahlen ging. Doch nicht alle Anwesenden befürworteten diese auch. „Eine Wahl ist unnötig. Niemand hat sein Amt niedergelegt, niemand ist verzogen oder krank oder gar verstorben“, sagte etwa Franz Blazek und kritisierte, dass es bei der Wahl nur darum ginge, jemanden „abzuwatschen“.

Hintergrund ist, dass es in der CDU zuletzt reichlich Kritik am bisherigen Vorsitzenden Ernst Herbst gegeben hatte, nachdem dieser ein Mahnfeuer für den Klimaschutz am Sonnabend vor Ostern organisiert hatte. Daraufhin hatten sich unter anderem der CDU-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Peter Armbrust, aber auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marianne Kügler und der stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende Hans von Randow deutlich von Herbst distanziert und die Aktion als „völlig unangemessen und verantwortungslos“ betitelt.

Ernst Herbst tritt nicht zur Wiederwahl an

Der bisherige Schatzmeister Blazek verwies zudem darauf, dass er sich nicht entlasten lassen wolle, bevor er nicht die Kasse geprüft habe – und das sei ihm aufgrund der Pandemie bislang nicht möglich gewesen. Am Ende, nach fast einstündiger Diskussion, wurde dann aber doch gewählt – denn elf der 15 Anwesenden sprachen sich für Neuwahlen aus.

Joachim Batke ist der neue Chef des CDU-Gemeindeverbands Wennigsen. Quelle: Lisa Malecha

Einziger Kandidat für das Amt des Vorsitzenden war Joachim Batke. Vorgänger Ernst Herbst ließ sich nicht erneut zur Wahl aufstellen. Um die beiden Vizeposten bewarben sich der bisherige Stellvertreter Horst von Randow und Marianne Kügler. Alle drei wurden von der Mehrheit auch ins Amt gewählt. Neuer Schatzmeister ist Martin Sondermann, der die Nachfolge von Frank Blazek übernimmt, der sich nicht erneut zur Wahl stellte. Neue Schriftführerin ist Ursula Veit, sie übernimmt die Nachfolge von Florian Henn. Zu Beisitzern wurden Karin Meyer, Thorsten Löschen, Ahmad Tamim und Eike Werner gewählt.

CDU will als Einheit arbeiten

Batke bedankte sich nach den Wahlen für das Vertrauen seiner Parteikollegen. Er wolle versuchen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und zeigte sich sicher, dass der CDU-Gemeindeverband nun ein starkes Team im Vorstand habe. „Ich bin zuversichtlich, dass wir als Einheit arbeiten werden“, sagte er und bedankte sich auch bei Vorgänger Ernst Herbst für seine vielen neuen Impulse und Ansätze.

Auch Herbst bedankte sich bei allen CDU-Mitgliedern, die ihn unterstützt haben, und wünschte seinem Nachfolger alles Gute für das Amt. „Wir sollten uns jetzt Mühe geben, ein einheitliches Bild nach außen zu tragen“, betonte er. Und das scheint auch nötig zu sein, denn die Diskussionen sorgten in den eigenen Reihen für Kritik. „Ich bedaure, dass die Versammlung so gelaufen ist, dass alles so gekommen ist“, sagte etwa Karin Meyer und ergänzte: „Ich hoffe, dass ich so eine Versammlung nie wieder erleben muss.“

Von Lisa Malecha