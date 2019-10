Wennigsen

Der hauptberufliche Feuerwehrmann und Notfallsanitäter Jörg Nießen stellt sein aktuelles Buch „ Rettungsgasse ist kein Straßenname“ in Wennigsen vor. Auf Einladung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen kommt er am Dienstag, 10. Dezember, an den Deister. Passend zum Thema wird er in der Fahrzeughalle zwischen Drehleiter, Löschfahrzeug und anderem Gerät lesen.

Dass Rettungsgassen Leben retten können, das weiß theoretisch jeder. Oft funktioniert das mit dem Umsetzten in der Praxis aber nicht – und das erlebt auch Nießen fast täglich. Immer wieder wird der Notfallsanitäter und Feuerwehrmann von seinen Mitmenschen herausgefordert – nicht nur im Straßenverkehr. „Der Retter von heute muss die großen und kleinen Probleme unserer Gesellschaft verhandeln, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit“, schreibt Nießen.

Erstes Thema wird humorvoll beleuchtet

In den 23 Jahren, in denen Jörg Nießen als Rettungssanitäter arbeitet, war er bei zigtausenden Einsätzen dabei. Über seine Erlebnisse hat das Buch „ Rettungsgasse ist kein Straßenname" geschrieben. Der Titel deutet es an: Oft haben Rettungskräfte mit der Gedankenlosigkeit oder dem Unvermögen unbeteiligter Straßenverkehrsteilnehmer bei Einsätzen zu kämpfen.

Trotz des ernsten Themas soll das Buch aber vor allem eines: unterhalten. Daher schreibt Nießen auf witzige Weise auf, was man als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter alles mitbekommt. Unter anderem musste er erleben, wie „der liebe Herr Nachbar gänzlich die Kontrolle über seine Emotionen verliert, und ein tiefenentspannter Schwan den Stadtverkehr lahmlegt“.

Nießen schreibt Erlebnisse seit zehn Jahren auf

Es geht um internistische Notfälle in Edelrestaurants, um Brandschutzerziehung im Kindergarten mit desinteressierten oder total überarbeitenden Erziehern und um Rettungsdiensteinsätze, die weit unter der Gürtellinie liegen.

„ Rettungsgasse ist kein Straßenname“ ist nicht der erste Bestseller im Rettungsmilieu von Nießen. Auch seine Bücher „Schauen Sie sich mal diese Sauerei an", „112 Gründe, die Feuerwehr zu lieben” und „Die Sauerei geht weiter” waren große Erfolge.

Seine Erfahrungen aus dem Großstadtalltag eines Berufsfeu­erwehrmanns und Sanitäters schreibt Nießen seit 2009 aus seiner ganz persönlichen Sicht auf. Dabei entstanden viele humorvoll-schräge Geschichten – bei denen das Lachen angesichts eines ernsten Hintergrundes manchmal auch gefriert.

Vorverkauf hat begonnen

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen lädt für Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr zur Lesung in der Feuerwache Wennigsen mit Nießen ein. Karten kosten 8 Euro. Sie sind bei Das Buch, im Papierlädchen Wennigsen und bei Rehburg in Bredenbeck erhältlich.

Von Lisa Malecha