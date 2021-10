Wennigsen

Jonas Farwig ist der neue Vorsitzende der SPD im Wennigser Rat. Sein Vorgänger Ingo Klokemann hat den Fraktionsvorsitz nach zweieinhalb Jahren abgegeben, weil er am 1. November seinen Bürgermeisterjob in Wennigsen antreten wird. Er gehört dann qua Amt dem 31-köpfigen Rat der Gemeinde Wennigsen an.

Die neue SPD-Ratsfraktion wählte Farwig in geheimer Abstimmung. Die neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD sind Patrica Sprung und Klaus Kropp. Sie wurden ebenfalls einstimmig gewählt.

„Ich freue mich auf ein tolles Team“

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren in einem tollen Team. Die zahlreichen vor uns liegenden Aufgaben wollen wir mit großem Elan angehen“, kündigt Farwig an. Derzeit ist er auch noch SPD-Ortsvereinsvorsitzender. Diese Aufgabe will der 23-Jährige aber zeitnah abgeben. „Beide Funktionen sind zeitlich nicht miteinander vereinbar“, sagt Farwig.

Die SPD hatte bei der Kommunalwahl im September 36,4 Prozent der Stimmen geholt. Damit bleibt sie auch im neuen Rat die stärkste Fraktion. Die neue Sitzverteilung im Gemeinderat: SPD 11 Sitze, Grüne 7 Sitze, CDU 6 Sitze, FDP 2 Sitze, AfD ein Sitz, Piraten ein Sitz, Die Basis ein Sitz und die Wählergemeinschaft Wir für Wennigsen ein Sitz. Der neue Rat konstituiert sich am 11. November.

Von Jennifer Krebs