Wennigsen

Der Jünglingsbrunnen auf der Freifläche vor dem Kloster und dem Johanniterhaus erstrahlt in neuem Glanz. Mitarbeiter des kommunalen Bauhof haben den Brunnen gründlich saniert und instandgesetzt – pünktlich zum 125. Geburtstag seines Erbauers, dem Bildhauer Professor Friedrich-Adolf Sötebier, und rechtzeitig vor dem 50. Jubiläum des 1972 enthüllten Brunnens.

Spendenaktion des VVV

Spenden aus des Wennigsen Bevölkerung haben dazu beigetragen, die Sanierung zu finanzieren. Nach einem Aufruf des Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) im Frühjahr waren mehr als 2000 Euro zusammengekommen. „Wir sagen allen Unterstützern ein großes Dankeschön“, betont der zweite VVV-Vorsitzende Wilfried Harting.

Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes haben das Becken des Jünglingsbrunnens neu abgedichtet und beschichtet. Quelle: Privat

Zuletzt war der Jünglingsbrunnen im Jahr 2007 auf Betreiben des Vereins saniert worden. Nahezu 15 Jahre später mussten das Wasserbecken des Brunnens laut Harting erneut komplett abgedichtet und die Steinumrandung neu verlegt werden. Zudem stabilisierten Bauhofmitarbeiter den Sockel der Jünglingsbüste in der Mitte des Wasserbeckens. „Der Jüngling wird übrigens vom Bauhof liebevoll Paule genannt“, sagt Harting.

Die Plastik stammt vom 1896 in Hohenbostel geborenen Bildhauer Friedrich Adolf Sötebier. Seit 1959 lebte Sötebier in Wennigsen und schenkte seiner neuen Heimatgemeinde ein Jahr später eine Luther-Büste. Der Jünglingsbrunnen im Wennigser Ortszentrum wurde schließlich am 18. November 1972 enthüllt. Kurze Zeit später, im Februar 1973, starb der Bildhauer und wurde in Wennigsen beigesetzt.

Münze werfen und wünschen

„Der Jünglingsbrunnen erfreut immer wieder viele Menschen und bildet ein schönes Fotomotiv“, erläutert Wilfried Harting. Außerdem sei der Brunnen auch als Wunschbrunnen bekannt: Passanten werfen eine Münze ins Wasser und wünschen sich etwas. Nach Angaben des VVV-Vize hatte eine frischvermählte Braut dem Jüngling nach Abschluss der Brunnensanierung im Jahr 2007 eine Münze in den Schoß werfen und sich etwas wünschen dürfen. Daraus sei in den folgenden Jahren ein kleiner Brauch entstanden.

Von Frank Hermann