Was für ein Erfolg: Von neun Schülerinnen und Schülern der Harfenschule Bredenbeck, die sich für Jugend musiziert vorbereitet hatten, haben am Wochenende acht einen ersten Preis erspielt. Sechs von ihnen wurden zum Landeswettbewerb weitergeleitet, der vom 19. bis 22. März an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ausgetragen wird. Bei der Bekanntgabe der Preise und Punkte in der voll besetzten Aula der Erich-Kästner-Schule in Laatzen hätten sich alle riesig gefreut, berichtet Harfenschulchefin Elke Weiß, die sich hinterher bei ihren Schülern mit Blumen bedankte.

Sechs Monate Vorbereitungszeit

Ein halbes Jahr lang hatten sich die Harfenschüler auf Jugend musiziert vorbereitet – „das ist neben der Schule schon eine große Leistung“, lobt Weiß. Für die Wertung musste jeder vier oder sogar fünf Stücke aus mindestens zwei verschiedenen Epochen spielen. Die Weihnachtsferien wurden genutzt, um ganz oft zum Üben in die Harfenschule zu kommen. „Es gab viel extra Unterricht“, sagt Weiß und bedankt sich hier auch bei den Eltern, die ihre Kinder immer fahren.

