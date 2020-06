Wennigsen

Die Fridays for Future Jugendgruppe Wennigsen organisiert eine Demonstration unter dem Titel "Solidarität grenzenlos! Aufstehen gegen Rassismus". Sie reagieren damit auf den Mord an George Floyd, sagen die Veranstalter.

Die Proteste infolge der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners durch Polizisten in Minneapolis haben weltweit Proteste ausgelöst. Treffpunkt der Demonstration in Wennigsen ist am Sonntag, 5. Juli, um 14 Uhr am Johanniter-Haus bei der Klosterkirche.

Von Lisa Malecha