Wennigsen

Das Wennigser Jugendparlament (Jupa) möchte klare Verhältnisse schaffen und auf der Hauptstraße das Überholen von Mopeds und Fahrrädern durch Autos verbieten lassen. „Die neue Hauptstraße soll sicherer werden, deswegen wünschen wir uns ein Verkehrsschild“, sagt Jugendbürgermeister Arne Kaiser (17). Überholen sei ohnehin schon jetzt praktisch unmöglich, weil der Mindestabstand meist gar nicht eingehalten werden kann.

Neues Verkehrsschild

Das dazugehörige Verkehrszeichen 277.1 ist bisher kaum bekannt. Es zeigt das Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen an und wurde erst mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung 2020 eingeführt. Das neue Verkehrsschild ähnelt dem regulären Überholverbot-Schild: Auf der linken Seite ist ein Auto in Rot zu sehen, dass ein Fahrrad und ein Motorrad in schwarz überholt. Verstöße kosten fast 100 Euro und bringen einen Punkt in Flensburg.

Zweirad-Überholverbot: So sieht das neue Verkehrszeichen aus. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Autofahrerinnen und Autofahrer, die einen Radfahrer innerorts überholen, müssen mindestens einen Abstand von 1,5 Metern einhalten. Doch Fast jeder Radfahrer kennt die Situation, in der sich ein Auto ohne diesen vorgeschriebenen Mindestabstand an ihm vorbeiquetscht und ihn beiseite drängt. Auch der Jugendbürgermeister hat solche gefährlichen Überholmanöver schon erlebt, auch auf der Hauptstraße. Die neue Fahrbahn ist dort insgesamt nur sechs Meter breit – „da wird es dann eigentlich immer eng“, sagt er. In der Jupa-Sitzung am Montagabend wurde entschieden, dass der Jugendbürgermeister jetzt einen entsprechenden Antrag vorbereitet, den das Jugendparlament dann in seiner nächsten Sitzung am 10. Februar beschließen und im März in den Rat einbringen will.

ADFC und Grüne für Fahrradpiktogramme

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wennigsen/Barsinghausen hat derweil Mitte Dezember Verwaltung und Politik der Gemeinde gebeten, Fahrradpiktogramme auf die neue Hauptstraße aufbringen zu lassen. Die beiden Sprecher Hartmut Wittrien und Ingo Laskowski wissen aus den Planungsrunden: Die Breite und Verkehrsführung der neuen Hauptstraße sei von zwei fahrradaffinen Verkehrsbüros durchgeführt worden. Sie wurde so gewählt, dass der Autoverkehr nicht schnell fahren, aber ohne entgegenkommenden Verkehr am Fahrradfahrer mit ausreichendem Abstand vorbei fahren kann.

Grüne und ADFC halten solche Fahrradpiktogramme für sinnvoller. Quelle: privat

Grünen-Fraktionssprecherin Gun Wittrien bestätigt das: „Wir haben bei der Planung der Hauptstraßensanierung stets darauf geachtet, dass Fahrradfahrende auf der sanierten Hauptstraße als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden sollen“, sagt sie. Die Planungsbüros hätten damals diverse Studien zur Sicherheit von Radfahrenden in die Planung einbezogen – „und die Hauptstraßenbreite gibt ein Überholen von Radfahrenden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen her.“

Schild nur an Engstellen?

Der ADFC bezweifelt, dass die Verkehrsbehörde der Region Hannover für die Hauptstraße das recht neue Verkehrszeichen „Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen“ überhaupt anordnen würde. Von der Grundorientierung her, so der ADFC, ginge es nämlich nicht um ganze Straßen, sondern das Schild soll vorwiegend an Engstellen eingesetzt werden. Auch dürfte es die Akzeptanz der Fahrradfahrer durch die Autofahrer nicht erhöhen und wäre dem Miteinander im Verkehr aus Sicht des ADFC nicht förderlich.

Lesen Sie auch: Darum ist die Sanierung der Hauptstraße so aufwendig

Der ADFC und auch die Grünen plädieren deswegen für Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn. Diese Markierung müsste nicht einmal von der Verkehrsbehörde genehmigt werden, da es sich um kein offizielles Verkehrszeichen nach der Straßenverkehrsordnung handele und die Hauptstraße eine Gemeindestraße ist. Radfahrende fühlten sich willkommen und Autofahrenden sei klar, dass sie Rücksicht zunehmen haben. „Gleichzeitig ist es natürlich ein Unding, dass Radfahrende viel zu häufig als ,Verkehrshindernisse‘ umfunktioniert werden“, betont die neue Grünen-Ratsfrau Maaret Westphely.

Von Jennifer Krebs