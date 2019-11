Das Jugendparlament ist dagegen, dass das Gelände der Wennigser KGS neu in die Spielplatzsatzung aufgenommen wird. In ihrer Stellungnahme kritisieren die Jugendvertreter scharf, wie mit den Interessen der Jugendlichen umgegangen werde.

Tote Hose? Der Eindruck täuscht. Insbesondere an den Wochenenden treffen sich auf dem KGS-Gelände viele Jugendliche - und das Jugendparlament möchte, dass das auch so bleibt. Die Jugendvertreter sind deswegen dagegen, dass die Kleinspielfelder in die Spielplatzsatzung der Gemeinde aufgenommen werden. Quelle: Elena Everding (Archiv)