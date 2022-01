Wennigsen

Das Wennigser Jugendparlament (Jupa) hat sich mit der Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt (SPD) getroffen. Wegen der Corona-Situation habe das Treffen zwar nur digital stattfinden können, berichtet Wennigsens neuer Jugendbürgermeister Arne Kaiser (17). Es sei aber trotzdem ein guter und informativer Austausch gewesen, sagt er. Positives Feedback für die Jugendlichen von der Landtagsabgeordneten: „Sie hat uns ihre Unterstützung angeboten“, sagt Kaiser.

Das Jugendparlament funktioniert in Wennigsen schon seit 19 Jahren. Damit ist es nach Wunstorf das zweitälteste in der Region Hannover. Alle zwei Jahre werden die Jugendvertreter neu gewählt, zuletzt im September 2021.

Die Jugendlichen wollen in der Politik noch mehr gehört werden. „Auf Regionseben und auch auf Landesebene muss die Jugend noch mehr mitreden und mitentscheiden dürfen“, findet Wennigsens Jugendbürgermeister Kaiser. Landtagsabgeordnete Liebelt ist stellvertretende Vorsitzende des Kultusausschusses in Niedersachsen, wo alles, was mit Schulpolitik und der vorschulischen Bildung zusammenhängt, beraten wird.

Jupa will Treffen wiederholen

Das Wennigser Jugendparlament will das Treffen mit der Landtagsabgeordneten auf jeden Fall wiederholen. Dann eventuell zusammen mit den Jugendvertreten aus Ronnenberg, kündigt der Jugendbürgermeister an.

Von Jennifer Krebs