Wennigsen

Sechs Wochen buntes Ferienprogramm für Schulkinder – das will die Jugendpflege der Gemeinde Wennigsen trotz Corona auch in diesem Jahr ermöglichen. Auch für das Programm in den Oster- und Herbstferien laufen derzeit die Planungen.

Gerade in Zeiten der Kontaktbeschränkungen sei es für Kinder wichtig, dass sie die Chance haben, Zeit mit ihren Altersgenossen zu verbringen, erläutert Jugendpfleger Christoph Knoke. Daher sei eine verlässliche Schulkindbetreuung gerade jetzt wichtig. Der Jugendpfleger verweist auch auf die Studien JuCo und KiCo, an denen auch die Universität Hildesheim beteiligt ist. In den Studien wurde abgefragt, wie Jugendliche und Kinder die Corona-Pandemie erleben. „Die Studien zeigen, dass der Bedarf der Kinder, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, groß ist“, sagt Knoke. „Und das konnten wir schon im vergangenen Jahr erkennen, nachdem wir wegen des ersten Lockdowns einige Zeit lang unsere Arbeit einstellen mussten.“ Zudem sei es auch wichtig, die Eltern zu entlasten, ergänzt er.

Neue Konzepte werden erarbeitet

Daher werde zurzeit an einem Konzept für die „Ferien ohne Koffer“ in den Sommerferien gearbeitet, das auch unter Pandemiebedingungen möglich ist. Sechs Wochen lang will die Jugendpflege in Kooperation mit der DLRG Wennigsen Kinder im Wasserpark bespaßen. Im vergangenen Jahr war die Ferienbetreuung auf mehrere Standorte aufgeteilt worden, weil der Wasserpark wegen Sanierungsarbeiten geschlossen war. „Wir überlegen uns natürlich Alternativen zum normalen Programm“, sagt Knoke. Denkbar sei beispielsweise, dass die Kinder im Wasserpark in feste Gruppen unterteilt sind. „Auf dem weitläufigen Wasserpark-Gelände sollte es dann möglich sein, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.“ Für die Betreuung während der Oster- und Herbstferien werde noch nach geeigneten Standorten gesucht.

Anmeldung ab 1. Februar möglich

Denn auch in den Oster- und Herbstferien will die Jugendpflege ein Programm anbieten. Im vergangenen Jahr hätten sie das immerhin schon erprobt und gesehen, dass die Aktionen auch unter Pandemiebedingungen möglich sind. Dennoch können durch die dann geltenden Corona-Bestimmungen Änderungen notwendig werden, sagt Knoke. Barbara Zunker, Leiterin des zuständigen Fachbereichs, ergänzt: „Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob die Ferienprogramme in dieser Art stattfinden werden. Wir müssen zunächst die Entwicklung der Infektionslage und die Beschlüsse der Kanzlerin, der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten abwarten. In Zeiten der Pandemie werden wir jedoch schnellstmöglich informieren.“ Alle Neuigkeiten werden dann auch unter jugendpflege-wennigsen.de/ ferienprogramm veröffentlicht.

Unter dieser Adresse ist ab dem 1. Februar auch die Anmeldung für das Ferienprogramm möglich. Bis zum 30. April können nur Kinder angemeldet werden, bei denen aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern Bedarf an einer verlässlichen Betreuung besteht. Ab dem 1. Mai steht das Angebot allen Wennigser Kindern offen, die bereits zur Schule gehen.

Von Lisa Malecha