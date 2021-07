Wennigsen

Mehr als 1100-mal sind die acht Geocaches entdeckt worden, die im Mai 2020 zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Wennigsen versteckt wurden. Diese Geburtstagsserie führt durch alle Ortsteile und kann gut als Radtour absolviert werden. „Das ist ein voller Erfolg und war im Corona-Lockdown ein attraktives Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien als Outdoor-Aktivität im kleinen Kreis oder allein“, sagt Kerstin Kohl von der Jugendpflege Wennigsen.

Allein der Cache in Holtensen sei über 200-mal gefunden worden. „Auch in den Sommerferien kann unsere Reihe gerne absolviert werden“, ergänzt Jonas Farwig, der zusammen mit Kerstin Kohl in den Sommerferien regelmäßig erlebnispädagogisch geprägte Geocaching-Angebote anbietet. Auch in diesem Jahr wird es im Rahmen des Ferienpasses eine Tagesaktion am 18. August für Kinder ab zehn Jahren geben.

Jugendliche können mitmachen

Die Jugendpflege knüpft nun an diesen Erfolg an und plant, dieses Jahr einen weiteren Geocache zu veröffentlichen. Kreative Nachwuchscacherinnen und Nachwuchschacher, die Spaß daran hätten, einen interessanten Geocache in Wennigsen zu verstecken, können sich bei der Jugendpflege Wennigsen melden. Mehr Informationen gibt es unter jugendpflege-wennigsen.de.

Lesen Sie auch Geocaching: GPS-Schnitzeljagd durch die Gemeinde Wennigsen

Die Jugendpflege hat auch einen sogenannten Travelbug auf die Reise geschickt. Travelbugs sind Wandermarken, die von Geocacherinnen und Geochachern mitgenommen werden und so von Geocache zu Geocache reisen. Der Travelbug aus Wennigsen ist auf dem Weg zur Partnerstadt Forges les Eaux in Frankreich und hat schon 2286 Kilometer quer durch Europa zurückgelegt. Nach einem längeren Aufenthalt in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz ist er derzeit weiter auf dem Weg Richtung Frankreich.

Von Lisa Malecha