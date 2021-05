Wennigsen

Mit dem Förderprogramm „Jung kauft Alt“ möchte die Gemeinde Wennigsen junge Menschen strategisch bei der Modernisierung von Wohnimmobilien unterstützen. Antragsberechtigt sind Wennigser, die nicht älter als 40 Jahre alt sind und planen, ein Eigenheim zu erwerben – oder kürzlich ein Eigenheim erworben haben, das mindestens 30 Jahre alt ist.

Um sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen Unterstützung zu leisten, hat der Rat der Gemeinde die Förderrichtlinie „Jung kauft Alt“ beschlossen, die die Arbeitsgruppe Klimaschutz zusammen mit dem Klimaschutzmanager Jan Krebs entwickelt hat.

9000 Euro stehen zur Verfügung

„Ein zu hoher Energieverbrauch ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern schmälert auch den Geldbeutel,“ sagt Krebs. „Angesichts der schrittweisen CO2-Bepreisung wird sich das in schlecht und nicht gedämmten Gebäuden in den nächsten Jahren besonders stark bemerkbar machen.“ Umso wichtiger sei es, junge Familien an dieser Stelle zu unterstützen. Für das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ stehen in diesem Jahr 9000 Euro zur Verfügung.

„Ich freue mich, dass mit der Förderrichtlinie nun endlich der bereits 2015 vom Rat beschlossene Antrag umgesetzt wird,“ sagt Jonas Farwig, Vorsitzender der Arbeitsgruppe (AG) Klimaschutz. „So werden junge Familien beim Erwerb von Wohneigentum unterstützt, und gleichzeitig wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.“ Angesichts der zu erwartenden Energiekostensteigerungen sei es sinnvoll, darüber nachzudenken, vor dem Bezug eines neuen Eigenheims richtig und vollständig zu sanieren – und nicht erst später. Da dies bei knappen Budgets junger Leute nicht immer möglich ist, empfiehlt die Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern, einen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geförderten Sanierungsfahrplan erstellen zu lassen.

Klimaschutz ist Bedingung der Förderung

Wichtig war es der AG Klimaschutz, das Thema Klimaschutz zur Bedingung für eine Förderung zu machen. So soll der Sanierungsfahrplan mit der Maßgabe erstellt werden, dass die Bauherren bei Umsetzung aller empfohlenen Maßnahmen mindestens den Standard KfW 55 einhalten – dies sei in der Regel realistisch und auch verhältnismäßig gut zu finanzieren. Zudem ist dieser Wert flächendeckend notwendig, um die Klimaziele im privaten Bereich zu erreichen.

Durch gute Planung und entsprechende Qualitätsüberprüfung wären künftige Sanierungsmaßnahmen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Um dies zu gewährleisten, möchte die Gemeinde unter anderem die Baubegleitung fördern. Diese soll sicherstellen, dass die Modernisierungsschritte aufeinander abgestimmt sind und fachgerecht ausgeführt werden. Das soll den Hauseigentümern die Sicherheit geben, das zu bekommen, wofür sie bezahlen – ein hochmodernes und zukunftsfähiges Zuhause mit dem Charme vergangener Jahre zu einem bezahlbaren Preis.

Höherer Standard kann sogar günstiger sein

„Es ist momentan sogar günstiger, mit höherem Standard zu sanieren, weil es dafür unter anderem auch weitaus mehr Bundesfördermittel gibt, die Kosten aber gar nicht so viel höher ausfallen“, sagt Krebs. Und: „Wir können es uns aus klimapolitischer Sicht nicht erlauben, alte Häuser nur halbherzig zu sanieren.“ Gerade jungen Familien, denen oftmals das Geld fehlt um umfangreiche Maßnahmen zu stemmen, sei mit einem Sanierungsfahrplan sehr geholfen. Mehr zum Förderprogramm „Jung kauft Alt“ erfahren Interessierte auf wennigsen.de/jka.

Die Sanierungsmaßnahmen selbst könne die Gemeinde leider nicht bezuschussen, erklärt Krebs. Dafür allerdings gibt es Bundesfördermittel. So gewährt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bis zu 60.000 Euro Zuschuss für Sanierungen (20 bis 35 Prozent der Kosten) sowie 2000 Euro für begleitende Beratungen. Wer einen Sanierungsfahrplan hat und auf erneuerbare Energien setzt, erhält sogar um 5 bis 10 Prozent höhere Förderquoten. Zudem gibt es günstige Kredite mit Tilgungszuschüssen von der KfW.

Von Lisa Malecha