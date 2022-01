Wennigsen

Das ist mutig: Mitten in der Corona-Pandemie hat sich Jungunternehmer Niklas Niemann einen Traum erfüllt und vor wenigen Wochen gemeinsam mit Geschäftspartner Volker Reeh sein Stoffkontor-Fachgeschäft an der Wennigser Hauptstraße eröffnet. Damit wagt der 26-jährige Raumausstatter einen Neubeginn auf rund 280 Quadratmetern, nachdem der erste Standort des Stoffkontors auf lediglich 60 Quadratmetern an der Degerser Straße schon vor dem geplanten Start im April 2020 wegen des Lockdowns schließen musste. „Da habe ich mir gedacht: Jetzt erst recht“, sagt Niklas Niemann.

Mit dem eigenen Geschäft in seinem Heimatort erfüllt sich Niemann selbst den größten Wunsch. „Für mich war schon immer klar, dass ich irgendwann mein eigenes Geschäft eröffnen werde. Und zwar hier in Wennigsen, wo ich aufgewachsen bin“, erläutert der Fachmann für schönes Wohnen. Trotz der Einschränkungen und Ungewissheiten in der Corona-Krise habe er sich nie von diesem Ziel abbringen lassen: „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann muss das auch so passieren“.

Start endet 2020 im Lockdown

Dabei hat Niemann die Auswirkungen des Lockdowns und strengen Schutzregeln bereits zu spüren bekommen. Im April 2020 wollte er gemeinsam mit seinen Geschäftspartner Volker Reeh aus Barsinghausen das Stoffkontor in einem kleinen Ladengeschäft an der Degerser Straße eröffnen. Doch wenige Tage zuvor wurde das öffentliche Leben heruntergefahren, Kunden durften das Geschäft nicht betreten.

„Da habe ich Musterpäckchen in meinem Auto verstaut und bin damit für den Außer-Haus-Verkauf zu den Kunden gefahren. Die ersten Nächte waren schon ziemlich schlaflos. Aber ich kann ja nicht den Kopf einfach in den Sand stecken“, sagt der Wennigser, der im Jahr 2015 seine Ausbildung zum Raumausstatter als Kammersieger abgeschlossen hatte und danach im Betrieb von Volker Reeh in Barsinghausen begonnen hat.

Dort habe er schnell Fuß gefasst und sich einen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Als dann vier Jahre später das Angebot zur Übernahme des Stoffkontor-Fachgeschäftes mit Ware, Kundenstamm und Inventar in Stadthagen kam, habe er nach kurzem Überlegen zugegriffen. „Ich hatte nichts zu verlieren, sondern kam meinem Traum vom eigenen Geschäft näher“, erläutert Niklas Niemann, der sich damals mit Volker Reeh zusammentat. Die gemeinsame Firma Reeh/Niemann OHG betreibe nun in Barsinghausen und Wennigsen zwei voneinander unabhängige Geschäfte unter einem Dach.

Hoffen auf Befreiungsschlag

Vom Standortwechsel aus dem kleinen Geschäft an der Degerser Straße in das neue Stoffkontor an der Hauptstraße erhofft sich der Jungunternehmer jetzt einen echten Befreiungsschlag von den bisherigen Corona-Problemen. Die Raumaufteilung in den ehemaligen Büros sei ideal, um einen angenehmen Wohnungscharakter zu schaffen. So ließen sich Anregungen für die Gestaltung des eigenen Zuhauses vermitteln, betont Niemann.

Zudem seien in den Räumen ein separates Nähatelier und eine Polsterwerkstatt untergebracht. Außer Stoffen, Bezügen und Belägen gehören auch Kleinmöbel und Wohnaccessoires zum Programm des Raumausstatters.

Wenige Wochen nach der Eröffnung mit allerlei Hoffen und Bangen steht für Niklas Niemann fest: „Da hängen zwar viel Arbeit und viel Verantwortung dran, aber der Schritt zu einem Neubeginn im Zentrum Wennigsens war genau richtig.“

Von Frank Hermann