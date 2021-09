Wennigsen

Auch Demokratie will gelernt sein. Schülerinnen und Schüler der KGS Wennigsen hatten in dieser Woche die Wahl: Wie soll sich der nächste Bundestag zusammensetzen, und welcher Direktkandidat soll den eigenen Wahlkreis in Deutschlands höchstem politischen Gremium vertreten? Mit der Teilnahme an der Juniorwahl konnten die Jahrgänge neun bis 13 sowie eine achte Klasse schon mal testweise durchspielen, worauf es bei so einer Bundestagswahl ankommt.

Am Donnerstag verwandelte sich das Klassenzimmer in ein Wahllokal. Um eine möglichst realitätsnahe Abstimmung zu simulieren, hatten die Organisatoren der bundesweiten Aktion den 4514 teilnehmenden Schulen im Vorfeld Material wie Wahlbenachrichtigungen, Wahlurnen und die Stimmzettel mit den tatsächlichen Kandidaten aus dem Wahlkreis der Region zugeschickt.

Parteien auf den Zahn gefühlt

Auch inhaltlich gingen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Donnerstag gut vorbereitet in die Kabine. Schließlich hatten sie sich zuvor ausführlich mit dem Programm der einzelnen Parteien auseinandergesetzt und deren Positionen zu allen wichtigen Themen wie Klimaschutz, Bildungs- und Wirtschaftspolitik auf den Prüfstand gestellt. Daraus entwickelten sich wiederum kritische wie fundierte Pro-und-Kontra-Diskussionen. Egal ob SPD, FDP, Linke oder Die Partei – in jedem Wahlprogramm entdeckten die aufmerksamen Jugendlichen Punkte, die sie für sich persönlich positiv oder negativ bewerteten.

Über so viel Engagement freute sich auch Politiklehrerin Marita Mondry, die die Juniorwahl an der KGS Wennigsen organisiert hat. „Es geht darum, Demokratie zu erleben, sich auszuprobieren und einen Eindruck zu bekommen, wie man zu den einzelnen Parteien steht“, erläuterte sie den Anspruch der Aktion.

Wahlergebnis mit Spannung erwartet

Elias Arris-Schaal aus der neunten Klasse hat schon ganz persönliche Erfahrungen mit Wahlen gesammelt. Mit den zweitmeisten Stimmen zog er am Sonntag, 12. September, ins Jugendparlament der Gemeinde Wennigsen ein. „Ich bin total glücklich, dass wir so ein wichtiges Thema jetzt auch in der Schule behandelt haben“, so der 14-Jährige. Auch er habe in den vergangenen Tagen einiges dazugelernt. „Die Bedeutung von Erst- und der Zweitstimme oder die Sitzverteilung im Bundestag waren mir vorher auch nicht so ganz klar“, gestand er.

Auf die gründliche Vorbereitung folgte am Donnerstag die realistische Simulation eines echten Wahltags. Von der und Prüfung der Benachrichtigungskarten durch den Wahlvsorstand über die geheime Stimmabgabe in der Kabine bis hin zum Einwerfen der Wahlscheine in die Urne – alles genau so, wie es auch am Sonntag, 26. September bei der Bundestagswahl ablaufen wird. „Ich bin schon sehr gespannt, wie unsere Schule gewählt hat, welche Parteien wie viele Stimmen bekommen“, sagte Hannah Gottmann aus dem neunten Jahrgang nach der Abgabe. Bis Freitagnachmittag müssen sie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler die Spannung noch aushalten. Dann werden die Wahlergebnisse der KGS verkündet.

